Κ άθε χρόνο, η Pantone ανακοινώνει το «Χρώμα της Χρονιάς», καθορίζοντας τις αισθητικές τάσεις που επηρεάζουν τη μόδα, το design και κυρίως τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Για το 2026, η επιλογή στρέφεται προς τη διαχρονική απλότητα και την ανάγκη για ηρεμία, μέσα από μια απόχρωση που λειτουργεί ως βάση και καμβάς για δημιουργία.













Η απόχρωση Cloud Dancer

Το χρώμα Pantone του 2026 είναι το PANTONE 11-4201 “Cloud Dancer”. Πρόκειται για ένα απαλό, αιθέρια φωτεινό λευκό, που αποπνέει καθαρότητα, ισορροπία και γαλήνη, λειτουργώντας ως ήρεμο υπόβαθρο για κάθε αισθητική προσέγγιση.

Το Cloud Dancer στη διακόσμηση

Στον χώρο της διακόσμησης, το Cloud Dancer δημιουργεί φωτεινά και ισορροπημένα interiors. Ενισχύει το φυσικό φως, προσφέρει αίσθηση καθαρότητας και επιτρέπει στα υλικά και τις υφές να αναδειχθούν χωρίς οπτικό «θόρυβο».

Ψυχολογία και αίσθηση χώρου

Το Cloud Dancer συνδέεται με την ανάγκη για ηρεμία, συγκέντρωση και πνευματική ισορροπία. Είναι ιδανικό για χώρους χαλάρωσης, υπνοδωμάτια αλλά και σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους που απαιτούν καθαρή αισθητική.

