Ένας χώρος μπορεί να δείχνει πιο μοντέρνος χωρίς μεγάλες αλλαγές ή αντικατάσταση επίπλων. Στην πράξη, αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μικρές, στοχευμένες παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την εικόνα και τη λειτουργικότητα του χώρου. Το μυστικό βρίσκεται στις λεπτομέρειες και στον τρόπο που χρησιμοποιούμε όσα ήδη έχουμε.

Αλλάξτε τη σύνθεση, όχι τα αντικείμενα

Ένα από τα πιο απλά βήματα είναι η αλλαγή στη διάταξη. Για παράδειγμα, αντί για πολλά μικρά διακοσμητικά σκορπισμένα, δοκιμάστε να δημιουργήσετε μία σύνθεση σε δίσκο ή ράφι. Στο σαλόνι, δύο αντικείμενα διαφορετικού ύψους πάνω στο τραπεζάκι δείχνουν πιο σύγχρονα από πχ πέντε μικρά διακοσμητικά. Το ίδιο και στην τραπεζαρία, σε έναν μπουφέ κλπ.



Αλλά ακόμη και στη διάταξη των επίπλων συχνά είναι εφικτές τέτοιες αλλαγές. Για παράδειγμα η τοποθέτηση καναπέδων σε γωνιακή διάταξη με ένα βοηθητικό τραπέζι ή ένα φωτιστικό δαπέδου ανάμεσά τους ως "συνδετικό" στοιχείο, η τοποθέτηση πολυθρόνων όχι μαζί αλλά σε διαφορετικά σημεία του χώρου είναι απλές αλλαγές που διαφοροποιούν την την γενική αισθητική του χώρου.

Ανανεώστε έναν τοίχο με ελάχιστες κινήσεις

Ένας τοίχος με πολλά μικρά κάδρα μπορεί να δείχνει «βαρύς» ή ανάλογα με τα θέματα "παλαιομοδίτικος". Η αντικατάστασή τους με ένα μεγαλύτερο κάδρο ή έναν καθρέφτη με απλό πλαίσιο δίνει αμέσως πιο μοντέρνο αποτέλεσμα.



Αν δεν θέλετε νέες αγορές, η επανατοποθέτηση των υπαρχόντων σε πιο καθαρή διάταξη κάνει αισθητή διαφορά, όπως και η δημιουργία μιας μοντέρνας "γκαλερί" διατηρώντας τα υπάρχονται πλαίσια-κορνίζες και αντικαθιστώντας τα θέματα με σύγχρονης αισθητικής πόστερ.

Υφασμάτινα στοιχεία που εκσυγχρονίζουν τον χώρο

Τα υφάσματα έχουν καθοριστικό ρόλο στη συνολική εικόνα ενός χώρου και μπορούν να τον κάνουν να δείχνει πιο μοντέρνος χωρίς καμία μόνιμη αλλαγή. Η επιλογή πιο απλών υφών και ουδέτερων χρωμάτων δημιουργεί αίσθηση καθαρότητας και ισορροπίας.

Για παράδειγμα, η αντικατάσταση έντονων σχεδίων με μονόχρωμα μαξιλάρια ή ριχτάρια σε γήινες αποχρώσεις κάνει τον χώρο να δείχνει πιο σύγχρονος. Ακόμη και η αφαίρεση ορισμένων υφασμάτινων στοιχείων, ώστε να παραμείνουν λιγότερα αλλά πιο επιλεγμένα, μπορεί να βελτιώσει αισθητά την εικόνα.

Οι κουρτίνες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Ελαφριά υφάσματα, όπως λινό ή βαμβάκι, σε απλές γραμμές και χωρίς βαριά δεσίματα, επιτρέπουν στο φως να περνά και κάνουν τον χώρο να δείχνει πιο σύγχρονος και φωτεινός.

Φωτισμός που αλλάζει την εικόνα

Ένα μόνο φωτιστικό μπορεί να ανανεώσει τον χώρο. Για παράδειγμα, ένα επιτραπέζιο φωτιστικό με απλό σχεδιασμό σε γωνία του σαλονιού δημιουργεί πιο σύγχρονη ατμόσφαιρα από έναν έντονο φωτισμό μόνο από κεντρικό φωτιστικό οροφής.



Ακόμη και η αλλαγή λαμπτήρων σε θερμό, απαλό φως, βελτιώνει άμεσα το αποτέλεσμα.





Λιγότερα αντικείμενα σε εμφανή σημεία

Σε μοντέρνους χώρους, οι επιφάνειες δεν είναι υπερφορτωμένες. Αφήνοντας ένα τραπεζάκι ή έναν μπουφέ πιο «άδειο», με ένα μόνο μεγάλο αντικείμενο, ο χώρος δείχνει πιο καθαρός και σύγχρονος, χωρίς να χάνει τη ζεστασιά του.





