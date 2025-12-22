Η πολιτική διάσταση της μάχης Netflix – Paramount

Η επιχειρηματική σκακιέρα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης βρίσκεται σε αναβρασμό. Στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης δισεκατομμυρίων βρίσκεται η Warner Bros. Discovery (WBD), με δύο κολοσσούς της παγκόσμιας ψυχαγωγίας – το Netflix και την Paramount – να διεκδικούν τον έλεγχο ενός από τα πιο ισχυρά χαρτοφυλάκια περιεχομένου στον κόσμο. Ωστόσο, η αναμέτρηση αυτή δεν περιορίζεται σε οικονομικούς όρους. Αντίθετα, εξελίσσεται σε μια βαθιά πολιτικοποιημένη μάχη, με έντονη παρουσία προσώπων από το περιβάλλον του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η σύγκρουση για τη WBD έχει μεταφερθεί στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον, εκεί όπου η πολιτική επιρροή, το lobbying και οι ρυθμιστικές αρχές θα κρίνουν την τελική έκβαση.

Το στρατόπεδο του Netflix: Πολιτική επιρροή και αντιμονοπωλιακός έλεγχος

Το Netflix φέρεται να προωθεί συμφωνία ύψους περίπου 72 δισ. δολαρίων, επιδιώκοντας την απόκτηση των στούντιο της Warner και της πλατφόρμας HBO Max. Για να στηρίξει τη φιλοδοξία του, έχει συγκροτήσει μια «dream team» πολιτικής επιρροής, αποτελούμενη από πρόσωπα με ισχυρούς δεσμούς με τον Λευκό Οίκο.

Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η Κέλιαν Κόνγουεϊ, πρώην διευθύντρια της καμπάνιας του Τραμπ το 2016, η οποία μέσω της εταιρείας της παρέχει στρατηγικές συμβουλές και ανάλυση κοινής γνώμης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Τομ Ιωάννου, επίσης βετεράνος της κυβέρνησης Τραμπ.

Παράλληλα, το Netflix έχει επιστρατεύσει τον Μπράιαν Μπάλαρντ, έναν από τους ισχυρότερους λομπίστες στις ΗΠΑ, με στενές σχέσεις με τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι. Η παρουσία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης θα έχει τον τελευταίο λόγο στον αντιμονοπωλιακό έλεγχο της συμφωνίας.

Το επιτελείο συμπληρώνουν η Μέι Μέιλμαν, πρώην σύμβουλος πολιτικής στον Λευκό Οίκο, και ο Κλιτ Γουίλεμς, επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων του Netflix, με εμπειρία από το Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο των ΗΠΑ.

Paramount: Νομική θωράκιση και επικοινωνιακή αντεπίθεση

Απέναντι στο Netflix, η Paramount εμφανίζεται με ακόμη υψηλότερη προσφορά, που φτάνει τα 77,9 δισ. δολάρια, διεκδικώντας το σύνολο της Warner Bros. Discovery. Η στρατηγική της βασίζεται κυρίως στη νομική εμπειρία και στην επικοινωνιακή πίεση.

Κομβικό πρόσωπο είναι ο Μακάν Ντελραρίμ, πρώην επικεφαλής του αντιμονοπωλιακού τμήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης επί Τραμπ, ο οποίος πλέον κατέχει τη θέση του Chief Legal Officer της Paramount. Ο ρόλος του είναι καθοριστικός για τη διαχείριση των ρυθμιστικών εμποδίων που συνοδεύουν μια τόσο μεγάλη συγχώνευση.

Στο επικοινωνιακό μέτωπο, η Paramount – μέσω επενδυτή της – συνεργάζεται με τον Τζέισον Μίλερ, έναν από τους πιο έμπιστους και μακροβιότερους συμβούλους του Τραμπ. Ο Μίλερ επιχειρεί να αναδείξει τους κινδύνους μιας υπερσυγκέντρωσης ισχύος στην αγορά streaming, ενισχύοντας τις αντιδράσεις Ρεπουμπλικανών νομοθετών και αξιοποιώντας την επιρροή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Warner Bros. Discovery: Στρατηγική αυτοπροστασία

Η ίδια η Warner Bros. Discovery δεν παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις. Έχει προσλάβει τον Κρις ΛαΣίβιτα, έναν από τους βασικούς αρχιτέκτονες της εκλογικής επιστροφής του Τραμπ το 2024, για να διαμορφώσει τη στρατηγική μηνυμάτων και διαπραγμάτευσης. Δίπλα του βρίσκεται ο Τόνι Φαμπρίτζιο, κορυφαίος δημοσκόπος του Τραμπ, ο οποίος αναλύει πολιτικές τάσεις και κοινωνικές αντιδράσεις, προσφέροντας κρίσιμα δεδομένα για τη στάση της κοινής γνώμης.

Το πραγματικό διακύβευμα

Η μάχη για τη Warner Bros. Discovery αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο πώς οι μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον άρρηκτα δεμένες με την πολιτική εξουσία. Παρότι επενδυτικά σχήματα όπως η Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ αποσύρθηκαν από τη διεκδίκηση, η έντονη παρουσία «ανθρώπων του Προέδρου» δείχνει ότι η τελική απόφαση δεν θα κριθεί μόνο από τα οικονομικά μεγέθη.

Η κυβέρνηση Τραμπ καλείται να αποφασίσει ποια συμφωνία εξυπηρετεί καλύτερα το εθνικό συμφέρον, τον ανταγωνισμό και τη ρυθμιστική ισορροπία στην αγορά των media. Σε μια εποχή όπου το streaming διαμορφώνει την παγκόσμια πολιτιστική και ενημερωτική ατζέντα, η έκβαση αυτής της σύγκρουσης ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, αλλά και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική ισχύς ασκείται στις ΗΠΑ.

Πηγή: tvnea.com