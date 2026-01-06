tinanantsou.blogspot.gr

Manos SaridakisΓια να ξεκουραστώ και λίγο από τις πράξεις προχώρησα σε μια εννοιολογική και επιστημολογική προσέγγιση της σύγχρονης κοσμολογίας ως επιστήμης ακριβείας βασισμένης σε δεδομένα και νομολογική περιγραφή (διατύπωση καθολικών νόμων, προβλεπτική ικανότητα, συστηματικός εμπειρικός έλεγχος, κλπ). Και ως κάτι που με απασχολούσε καιρό, με αυτή τη μονογραφία ρίχνω στην πιάτσα την ιδέα ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες (sic) ώστε να περάσουμε από την κοσμολογία στην “κοσμονομία”. Για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε, και αν η κοινότητα θα αποδεχτεί τον νέο όρο..“Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της, η κοσμολογία υπήρξε ένας ποιοτικά περιορισμένος λόγος περί του σύμπαντος, διαμορφωμένος από την περιορισμένη παρατηρησιακή πρόσβαση και την απουσία καθολικών δυναμικών νόμων. Η κατάσταση αυτή έχει μεταβληθεί αποφασιστικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η σύγχρονη κοσμολογία τροφοδοτείται πλέον από μία άνευ προηγουμένου ροή δεδομένων υψηλής ακρίβειας, προερχόμενων από ένα ευρύ φάσμα ανεξάρτητων παρατηρησιακών ερευνών, όπως η κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου, οι δομές μεγάλης κλίμακας, οι υπερκαινοφανείς, οι βαρυονικές ακουστικές ταλαντώσεις, οι βαρυτικοί φακοί, τα κοσμικά χρονόμετρα, οι παραμορφώσεις στον χώρο των ερυθρομετατοπίσεων, οι βαρυτικοί κυματικοί καθιερωμένοι δείκτες, καθώς και οι αναδυόμενες παρατηρήσεις της γραμμής των 21 cm, μεταξύ άλλων. Ο παρατηρησιακός αυτός πλούτος συνοδεύεται από ένα σαφώς διατυπωμένο θεωρητικό και μαθηματικό πλαίσιο, βασισμένο στη γενική σχετικότητα, το οποίο παρέχει τις δυναμικές εξισώσεις που διέπουν την εξέλιξη του χωροχρόνου και της ύλης σε κοσμικές κλίμακες. Σε συνδυασμό με ρητά διατυπωμένες εξισώσεις υποβάθρου και διαταραχών, το πλαίσιο αυτό καθιστά δυνατές ποσοτικές, προβλεπόμενες και διαψεύσιμες περιγραφές της κοσμικής εξέλιξης. Η κοσμολογία λειτουργεί πλέον ως νομολογική φυσική επιστήμη του παρατηρήσιμου σύμπαντος, η οποία χαρακτηρίζεται από τη διατύπωση γενικών νόμων, προβλέψιμη ισχύ και συστηματικό εμπειρικό έλεγχο. Υποστηρίζουμε ότι αυτή η επιστημολογική μεταμόρφωση καθιστά αναγκαία μια αντίστοιχη εννοιολογική μετατόπιση, άμεσα ανάλογη με την ιστορική μετάβαση από την αστρολογία στην αστρονομία. Υπό αυτή την έννοια, η μετάβαση από την κοσμολογία στην κοσμονομία θα πρέπει να αρχίσει να τίθεται προς συζήτηση μεταξύ των κοσμολόγων. ή, ακριβέστερα, μεταξύ των κοσμονόμων.”ΥΓ: Η εργασία δεν έχει (σχεδόν) καθόλου μαθηματικά, οπότε μπορεί να διαβαστεί από όλους/ες..[PDF] from arxiv.orgFrom Cosmology to Cosmonomy