Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στη ζώνη prime time, με τις ελληνικές σειρές και τις επαναλήψεις να κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης. Στην κορυφή βρέθηκε το «Το Σόι σου» (επανάληψη), το οποίο σημείωσε 17,2%, ενώ το ίδιο πρόγραμμα κατέγραψε και 14,9% σε δεύτερη προβολή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δυναμική.

Πολύ κοντά ακολούθησε το «Στο Παρά Πέντε» (επανάληψη), που σημείωσε 16,6% και 14,7% σε διαφορετικά slots, παραμένοντας σταθερά στις πρώτες θέσεις. Ανταγωνιστική εικόνα παρουσίασε και η σειρά «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» με 12,1%, ενώ το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» (επανάληψη) κατέγραψε 10,6%.

Σε μεσαία επίπεδα κινήθηκαν το «Επικίνδυνες Παρέες» στον ΣΚΑΪ με 8,4%, το «Tracker» με 8,3%, η ταινία «300: Η άνοδος της αυτοκρατορίας» στο Star με 8,3% και το «Don’t Forget the Lyrics» (επανάληψη) με 8,1%. Ακολούθησε το «Γιατί ρε πατέρα;» (επανάληψη) με 7,3%.

Χαμηλότερες επιδόσεις σημείωσαν «Τα Φαντάσματα» (επανάληψη) με 5,7%, το «Vinylio» (επανάληψη) με 5,3% και το «Σαββόπουλος Long Play» με 4%. Στο τέλος του πίνακα βρέθηκαν οι σειρές «Σέρρες» (επανάληψη) με 3,3%, «Το Παιδί – Special Edition» με 2,4% και «Καλά θα πάει κι αυτό» με 0,6%.

Η prime time ζώνη ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική των επιτυχημένων ελληνικών σειρών, με τις επαναλήψεις να διατηρούν υψηλό ενδιαφέρον και να πρωταγωνιστούν στον πίνακα τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
