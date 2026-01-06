2026-01-06 16:58:14

Η Νότια Κορέα ολοκλήρωσε την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών για ένα τρένο υψηλής ταχύτητας επόμενης γενιάς, σχεδιασμένο για εμπορικές ταχύτητες λειτουργίας 370 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Γης, Υποδομών και Μεταφορών (MOLIT).railway-news.comΤο τρένο, γνωστό ως EMU-370, έχει μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού 407 χλμ./ώρα και έχει αναπτυχθεί μέσω ενός εθνικού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης. Η sidirodromikanea

