Η Νότια Κορέα ολοκλήρωσε την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών για ένα τρένο υψηλής ταχύτητας επόμενης γενιάς, σχεδιασμένο για εμπορικές ταχύτητες λειτουργίας 370 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Γης, Υποδομών και Μεταφορών (MOLIT).railway-news.comΤο τρένο, γνωστό ως EMU-370, έχει μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού 407 χλμ./ώρα και έχει αναπτυχθεί μέσω ενός εθνικού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης. Η sidirodromikanea
Ο ιταλικός όμιλος Arsenale εξαγόρασε την εταιρεία πολυτελών τρένων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο
Η Κίνα σχεδιάζει επέκταση των σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας κατά 19% έως το 2030, εν μέσω παγκόσμιας κυριαρχίας στον τομέα.
Η Αίγυπτος λανσάρει νέο πολυτελές τρένο για την ενίσχυση του τουρισμού υψηλής ποιότητας
Πάνω από 100 τραυματίες από σύγκρουση τρένων monorail σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ινδία
Σύγκρουση τρένων στο Περού - 1 νεκρός και 30 τραυματίες
Το σύμπαν σε τέσσερα γράμματα
Λόγος αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στα άγια Θεοφάνεια
Καμία πρόσληψη Θεολόγου στη Δ΄ φάση αναπληρωτών
Καθαγιασμός των υδάτων στο παρεκκλήσιο του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Εικόνες και βίντεο.
Χριστουγεννιάτικες στιγμές της τάξης μας
