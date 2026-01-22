2026-01-22 22:32:25

Η πρόληψη της οστεοπόρωσης μπορεί να ξεκινήσει από την πολύτιμη γιαούρτη που έχουμε στο ψυγείο μας!



Κλινικές δοκιμές επιβεβαιώνουν ότι ο άξονας εντέρου-σκελετικού συστήματος είναι πραγματικός!



Και συγκεκριμένα στελέχη προβιοτικών ενισχύουν το εντερικό φράγμα, μειώνοντας τη φλεγμονή που διαλύει τον οστικό ιστό.



Τροφοδοτώντας λοιπόν με τα απαραίτητα προβιοτικά το έντερό μας, σώζουμε το αναντικατάστατο σκελετό μας σύστημα!



συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/giaoyrti-xinogalo-kai-kefir-gia-na-prolavoyme-tin-osteoporosi/



