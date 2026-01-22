2026-01-22 22:32:25
Φωτογραφία για Γιαούρτη, ξινόγαλο και κεφίρ για να προλάβουμε την οστεοπόρωση!
Η πρόληψη της οστεοπόρωσης μπορεί να ξεκινήσει από την πολύτιμη γιαούρτη που έχουμε στο ψυγείο μας!

Κλινικές δοκιμές επιβεβαιώνουν ότι ο άξονας εντέρου-σκελετικού συστήματος είναι πραγματικός!

Και συγκεκριμένα στελέχη προβιοτικών ενισχύουν το εντερικό φράγμα, μειώνοντας τη φλεγμονή που διαλύει τον οστικό ιστό.

Τροφοδοτώντας λοιπόν με τα απαραίτητα προβιοτικά το έντερό μας, σώζουμε το αναντικατάστατο σκελετό μας σύστημα!

συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/giaoyrti-xinogalo-kai-kefir-gia-na-prolavoyme-tin-osteoporosi/
Λούση Αβρααμίδου: Οι μεγάλες εταιρείες ΑΙ αποτελούν ένα σύγχρονο παράδειγμα τεχνοφασισμού και συγκεντρωτισμού
Λούση Αβρααμίδου: Οι μεγάλες εταιρείες ΑΙ αποτελούν ένα σύγχρονο παράδειγμα τεχνοφασισμού και συγκεντρωτισμού
Φωτισμός στο σπίτι: πώς διαχειριζόμαστε το υπερβολικό ή ανεπαρκές φως σε ένα δωμάτιο
Φωτισμός στο σπίτι: πώς διαχειριζόμαστε το υπερβολικό ή ανεπαρκές φως σε ένα δωμάτιο
Χρυσόστομος Πατούλας :Γιατί τόσο αίμα στην άσφαλτο;ανάγκη, να προλάβουμε τα χειρότερα…
«Περπάτα να προλάβουμε το τελευταίο... τρόλεϊ» - H ιστορία τους από το 1948 μέχρι σήμερα που αρχίζει το ξήλωμα - Στις αρχές του ’50 ξηλώνονταν οι γραμμές των τραμ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για την οστεοπόρωση στο Δήμο Ξηρόμερου.
Οστεοπόρωση – βότανα για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και την υγεία των οστών μας
Κεφίρ ή αλλιώς κεφύριο. Οδηγίες παρασκευής (video)
Γιάννης Αδαμόπουλος: «Το εργασιακό μου περιβάλλον με ενέπνευσε στα έργα μου»
Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Νέα εικόνα στοιχημάτων για τη Eurovision 2026 — η Ελλάδα στην 5η θέση των αποδόσεων!
«Ἡ Ἐθνική Παιδεία καὶ ἡ Συνταγματική ἀναθεώρηση»;
Στιγμές από την προσέλευση των συνταξιούχων σιδηροδρομικών στην εκδήλωση κοπής της πίτας τους. Βίντεο.
