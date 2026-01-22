2026-01-22 21:31:51

Ένας από τους σιδηροδρομικούς που συμμετέχουν στην έκθεση ζωγραφικής, η οποία παρουσιάζεται στον χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, είναι ο Γιάννης Αδαμόπουλος.Ο δημιουργός αντλεί τα θέματά του από τον ίδιο του τον επαγγελματικό βίο, σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για το σιδηροδρομικό γίγνεσθαι. Οι μεταμορφώσεις στις μορφές και τις τεχνολογίες των ελκτικών μηχανών, αλλά και οι sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ