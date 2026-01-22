2026-01-22 21:31:51
Φωτογραφία για Γιάννης Αδαμόπουλος: «Το εργασιακό μου περιβάλλον με ενέπνευσε στα έργα μου»
Ένας από τους σιδηροδρομικούς που συμμετέχουν στην έκθεση ζωγραφικής, η οποία παρουσιάζεται στον χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, είναι ο Γιάννης Αδαμόπουλος.Ο δημιουργός αντλεί τα θέματά του από τον ίδιο του τον επαγγελματικό βίο, σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για το σιδηροδρομικό γίγνεσθαι. Οι μεταμορφώσεις στις μορφές και τις τεχνολογίες των ελκτικών μηχανών, αλλά και οι sidirodromikanea
Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Λούση Αβρααμίδου: Οι μεγάλες εταιρείες ΑΙ αποτελούν ένα σύγχρονο παράδειγμα τεχνοφασισμού και συγκεντρωτισμού
Λούση Αβρααμίδου: Οι μεγάλες εταιρείες ΑΙ αποτελούν ένα σύγχρονο παράδειγμα τεχνοφασισμού και συγκεντρωτισμού
Σιδηροδρομική σήραγγα κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό: Ένα από τα πιο φιλόδοξα οραματικά έργα παγκοσμίως έρχεται και πάλι στην επιφάνεια.
Προϋπολογισμός ΟΣΕ 2026: Ποια έργα θα γίνουν και πόσα χρήματα προβλέπονται
Αντιπλημμυρικά έργα στο σιδηροδρομικό σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «Η Κυβέρνηση δίνει έμφαση στη Θεσσαλονίκη με έργα» Κ.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα»
Κάτοικοι στη Λάρισα για τα έργα του ΟΣΕ: «Οι δρόμοι μας έγιναν βούρκος – Πώς θα πάνε τα παιδιά μας στα σπίτια τους;»
Νέα εικόνα στοιχημάτων για τη Eurovision 2026 — η Ελλάδα στην 5η θέση των αποδόσεων!
«Ἡ Ἐθνική Παιδεία καὶ ἡ Συνταγματική ἀναθεώρηση»;
Στιγμές από την προσέλευση των συνταξιούχων σιδηροδρομικών στην εκδήλωση κοπής της πίτας τους. Βίντεο.
Πότε θα κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’αγαπώ»;
Μετρό Θεσσαλονίκης: Σχέδιο για περιβαλλοντικό τέλος στην έκδοση εισιτηρίων και επιβράβευση για την επαναφόρτισή τους
