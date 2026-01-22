Ακόμα και πριν ανακοινωθεί επίσημα το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, η χώρα μας εμφανίζεται να ανεβαίνει σημαντικά στις διεθνείς στοιχηματικές αγορές. Σύμφωνα με τις τρέχουσες αποδόσεις για τη νίκη στον μεγάλο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον Μάιο, η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση των πιθανών νικητών, μπροστά από πολλές παραδοσιακές δυνάμεις του θεσμού, και με ποσοστό πιθανότητας που δείχνει ότι οι μπουκ έχουν πια ξεκάθαρη άποψη για τη δυναμική της.

Στην κορυφή των στοιχηματικών προτιμήσεων βρίσκεται το Ισραήλ, με τις αποδόσεις να το παίζουν πρώτο φαβορί, ακολουθούμενο από Φινλανδία, Σουηδία και Ουκρανία. Ακριβώς πίσω τους όμως είναι η Ελλάδα, στην 5η θέση, σε ένα άτυπο «Top 5» που δείχνει ότι οι στοιχηματικές αγορές έχουν αρχίσει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ελληνική συμμετοχή, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακουστεί ακόμη το επίσημο τραγούδι.

Η θέση αυτή είναι αξιοσημείωτη για τη χώρα μας, δεδομένου ότι άλλες συμμετοχές με περισσότερα στοιχεία και γνωστό τραγούδι βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα αποδόσεων, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζεται στον ενθουσιασμό γύρω από την επιλογή της, τους ημιτελικούς και τη γενικότερη εικόνα που σχηματίζεται από τις εθνικές διαδικασίες.

Σε ένα διαγωνισμό που παραδοσιακά επηρεάζεται από πολλές μεταβλητές — από τα τραγούδια και τις σκηνικές παρουσίες μέχρι τις διεθνείς τάσεις και ρεύματα — αυτή η υψηλή θέση στις πρώτες αγορές δείχνει ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να «γράφει» ήδη ένα στοιχηματικό κεφάλαιο που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό όσο πλησιάζουμε στον Μάιο και ξεκαθαρίζουν οι τελικές συμμετοχές.

Και εδώ γεννάται το ερώτημα που αρχίζει να συζητιέται όλο και πιο έντονα: αλήθεια, η Ελλάδα είναι έτοιμη για μια πιθανή νίκη στη Eurovision;



Τα στοιχήματα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δείχνουν πως το ενδεχόμενο δεν αντιμετωπίζεται ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ως μια ρεαλιστική προοπτική που αξίζει προσοχής.

Παρακάτω δίνουμε την ενημερωμένη λίστα των στοιχηματικών αποδόσεων που δείχνουν πώς διαμορφώνονται, αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες για τη νίκη στη Eurovision 2026.

Αναλυτικός πίνακας στοιχηματικών αποδόσεων – Eurovision 2026

#ΧώραΠιθανότητα νίκης Αποδόσεις1Ισραήλ11%6–72Φινλανδία10%6–6.53Σουηδία8%8–104Ουκρανία6%8.5–145ΕΛΛΑΔΑ5%9–156Ιταλία5%13–177Βέλγιο4%13–198Δανία4%12–239Λουξεμβούργο4%19–2510Γαλλία3%18–2011Νορβηγία3%17–3612Βουλγαρία3%21–3013Ηνωμένο Βασίλειο2%21–3614Μάλτα2%23–4815Πολωνία2%23–3416Κροατία2%29–34…Άλλες χώρες1%–2%26–220Πηγή: tvnea.com