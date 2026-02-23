Ποιοι ταξιδεύουν δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Όλες οι κατηγορίες αναλυτικά
2026-02-23 18:23:42
Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των δύο μεγαλύτερων ελληνικών πόλεων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών δικαιούνται δωρεάν ή μειωμένη μετακίνηση, σύμφωνα με τις πολιτικές του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ, ενώ ο ΟΣΕ εφαρμόζει ξεχωριστούς κανόνες για υπεραστικά δρομολόγια.eleftherostypos.grΟι εκπτώσεις αφορούν λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ, αλλά όχι τον Προαστιακό σε περίπτωση sidirodromikanea
