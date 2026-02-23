2026-02-23 18:23:42
Ποιοι ταξιδεύουν δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Όλες οι κατηγορίες αναλυτικά
Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των δύο μεγαλύτερων ελληνικών πόλεων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών δικαιούνται δωρεάν ή μειωμένη μετακίνηση, σύμφωνα με τις πολιτικές του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ, ενώ ο ΟΣΕ εφαρμόζει ξεχωριστούς κανόνες για υπεραστικά δρομολόγια.eleftherostypos.grΟι εκπτώσεις αφορούν λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ, αλλά όχι τον Προαστιακό σε περίπτωση sidirodromikanea
Ριζικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο!
Ριζικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο!
Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας – Βρήκαν από ναρκωτικά έως υλικό του ΟΣΕ
Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας – Βρήκαν από ναρκωτικά έως υλικό του ΟΣΕ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/2/2026)
Έπιπλα σε γωνίες: αξιοποίηση ή υπερφόρτωση
Νέες προσλήψεις στον ΟΣΕ: Έως τις 2 Μαρτίου οι αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφορά.
Επίσκεψη του συλλόγου
Με γιορτινή διάθεση και φόντο το φυσικό τοπίο της λίμνης Αμβρακίας γιορτασαν και φέτος τα Κούλουμα στο Ριβιο
Πού θα βρω και πώς θα δω τον Δία;
