Πού θα βρω και πώς θα δω τον Δία;του Άρη ΜυλωνάΟι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή την εποχή και μέχρι τα τέλη Απριλίου μπορούν να παρατηρήσουν τον πλανήτη Δία με τα μάτια τους ή κιάλια ή πολύ καλύτερα με ένα μικρό τηλεσκόπιο!Σύμφωνα με το δελτίο καιρού αυτή την εβδομάδα δεν θα έχουμε σύννεφα και σκόνη και θα έχουμε την ευκαιρία να βγάλουμε το τηλεσκόπιό μας και να δούμε τον Δία με τους δορυφόρους του!Δεν χρειάζεται να έχετε χάρτη για να βρείτε τον Δία. Ούτε χρειάζεται να φύγετε μακριά από την πόλη σας. Ο πλανήτης Δίας φαίνεται ακόμη και μέσα από την πόλη σαν το πιο λαμπρό «αστέρι» στον ουρανό. «Βγάζει μάτι» που λέμε. Τον διακρίνει και ένα παιδί 6 ετών!Κοιτάξτε λοιπόν ψηλά στον ουρανό από τις 08:00μ.μ. έως τα μεσάνυχτα και σκοπεύστε το πιο λαμπρό αστέρι που βλέπετε. ΝΑΙ ανακαλύψατε τον Δία!Ο Δίας, μέσα από τηλεσκόπιο φαίνεται σαν ένα μικρό «μπαλάκι» με δύο διακριτές ζώνες. Δίπλα στον Δία, σε διάφορες θέσεις ανάλογα την ώρα και την ημέρα, θα παρατηρήσετε και τέσσερα «αστεράκια». Αυτοί είναι οι τέσσερις μεγαλύτεροι δορυφόροι του Δία. Ονομάζονται Γανυμήδης, Ευρώπη, Ιώ και Καλλιστώ.--- Εικόνες προσομοίωσης που έφτιαξα για να σας δείξω πως περίπου φαίνεται ο πλανήτης Δίας και οι δορυφόροι του μέσα από μικρά και μεσαία τηλεσκόπια με μεγεθύνσεις 100-300 φορές περίπου και υπό άριστες συνθήκες ατμόσφαιρας.(Σημείωση: Τα μάτια μας δεν είναι ικανά να δουν χρώματα επάνω στα ουράνια σώματα.)Άρης Μυλωνάς[Κοινοποιήστε αν γνωρίζετε άτομα που ενώ διαθέτουν μικρό τηλεσκόπιο εντούτοις δεν έχουν δει τον Δία!]