2026-02-23 15:10:04
Φωτογραφία για Με γιορτινή διάθεση και φόντο το φυσικό τοπίο της λίμνης Αμβρακίας γιορτασαν και φέτος τα Κούλουμα στο Ριβιο



Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας τα Κούλουμα  στη λίμνη Αμβρακία στο Ρίβιο, που διοργάνωσαν οι κοινότητα Παπαδατου και η εθελοντική ομάδα,    στέλνοντας το μήνυμα ότι η παράδοση παραμένει ζωντανή στον Δήμο Ξηρομέρου και συγκεκριμένα στο Ριβιο.. Διαβάστε Περισσότερα... Με γιορτινή διάθεση και φόντο το φυσικό τοπίο της λίμνης Αμβρακίας γιορτασαν και φέτος τα Κούλουμα στο Ριβιο - Φωτογραφία 2 ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πού θα βρω και πώς θα δω τον Δία;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πού θα βρω και πώς θα δω τον Δία;
Επίσκεψη του συλλόγου ΑΝΙΜΑ στην τάξη μας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επίσκεψη του συλλόγου "ΑΝΙΜΑ" στην τάξη μας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Webinar Π.Φ.Σ. - ΙΔΕΕΑΦ
Webinar Π.Φ.Σ. - ΙΔΕΕΑΦ "Διάθεση ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων" - Τετάρτη 25/02 στις 16:00
Πώς η διακόσμηση επηρεάζει την καθημερινή μας διάθεση
Πώς η διακόσμηση επηρεάζει την καθημερινή μας διάθεση
ΠΦΣ: Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Συλλογή στοιχείων φαρμακείων που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
ΠΦΣ: Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Συλλογή στοιχείων φαρμακείων που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
Παστέλ αποχρώσεις και νεανική διάθεση σε 40τμ
Παστέλ αποχρώσεις και νεανική διάθεση σε 40τμ
Ανακοίνωση της εταιρείας Φαρμασέρβ-Λίλλυ σχετικά με τη την κατάργηση κυκλοφορίας του Ladose και τη διάθεση του φαρμακευτικού σκευάσματος Ladosole
Ανακοίνωση της εταιρείας Φαρμασέρβ-Λίλλυ σχετικά με τη την κατάργηση κυκλοφορίας του Ladose και τη διάθεση του φαρμακευτικού σκευάσματος Ladosole
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αμαρυλλίδα. Ένα πανέμορφο λουλούδι για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
Αμαρυλλίδα. Ένα πανέμορφο λουλούδι για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
Θυμάσαι το διάσημο πείραμα με τον χαρταετό;
Θυμάσαι το διάσημο πείραμα με τον χαρταετό;
Τα Τμήματα Φυσικής θα κλείσουν το 2030;
Τα Τμήματα Φυσικής θα κλείσουν το 2030;
Η Φυσική του Χαρταετού
Η Φυσική του Χαρταετού
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Εξαιρετική αισθητική και πρακτικές λύσεις αποθήκευσης σε 34τμ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Εξαιρετική αισθητική και πρακτικές λύσεις αποθήκευσης σε 34τμ