Με γιορτινή διάθεση και φόντο το φυσικό τοπίο της λίμνης Αμβρακίας γιορτασαν και φέτος τα Κούλουμα στο Ριβιο
2026-02-23 15:10:04
Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας τα Κούλουμα στη λίμνη Αμβρακία στο Ρίβιο, που διοργάνωσαν οι κοινότητα Παπαδατου και η εθελοντική ομάδα, στέλνοντας το μήνυμα ότι η παράδοση παραμένει ζωντανή στον Δήμο Ξηρομέρου και συγκεκριμένα στο Ριβιο.. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠού θα βρω και πώς θα δω τον Δία;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΕπίσκεψη του συλλόγου "ΑΝΙΜΑ" στην τάξη μας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ