2026-03-31 08:57:58
Φωτογραφία για Η Ουκρανία θα λανσάρει επιβατικό τρένο προς τη Βουλγαρία το καλοκαίρι.
Μια δοκιμαστική σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Ουκρανίας και Βουλγαρίας μέσω Ρουμανίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026.Το Υπουργείο Κοινοτικής και Εδαφικής Ανάπτυξηςανακοίνωσεη προετοιμασία μιας κοινής διαδρομής που θα περιλαμβάνει τις τρεις χώρες μετά από συνάντηση στο Κίεβο μεταξύ του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα και του Βούλγαρου Υπουργού Μεταφορών Κόρμαν sidirodromikanea
