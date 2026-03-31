Σώα βρέθηκε η 45χρονη από τα Τρίκαλα, που αναζητούνταν με SILVER ALERT.Συγκεκριμένα, η Ευαγγελία Τσίκου, 45 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, το μεσημέρι της 27/03/26.Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της τα ξημερώματα της 30/03/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.Υπήρχε η πληροφορία ότι η αναζητούμενη είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων, με προορισμό την Αθήνα.Η υπηρεσία Silver Alert, λίγες ώρες μετά την ενεργοποίηση του Συναγερμού, έλαβε κλήση για την ανεύρεσή της. Η αναζητούμενη, εντοπίστηκε περιπλανώμενη στην περιοχή του Χαλανδρίου Αττικής, από περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.Η 45χρονη είναι καλά στην υγεία της και ασφαλής.Η υπηρεσία Silver Alert με το εξειδικευμένο προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει, βρίσκεται δίπλα σε κάθε άτομο που έχει εξαφανιστεί και στην οικογένειά του.Η υπηρεσία Silver Alert με την βοήθεια των 25 ομάδων διάσωσης, των 28.000 εθελοντών σε όλη τη χώρα, των Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών, φορέων και απλών πολιτών έχει κατορθώσει από το 2011 να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία ώστε να βρεθούν πολλά άτομα τα οποία αναζητούνται.Σημαντικό ρόλο παίζει η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε. και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των πολιτών, γιατί η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθεί κάθε άτομο που βρίσκονται σε κίνδυνο.Η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως ηλικίας, χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.Η υπηρεσία Silver Alert στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει από το 2009 και όπως έχει αποδείξει έμπρακτα διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων.Πελίνα ΘεοδοσίουΥπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας

