2026-03-31 00:52:17
Φωτογραφία για Βρέθηκε σώα στο Χαλάνσρι η 45χρονη από τα Τρίκαλα



Σώα βρέθηκε η 45χρονη από τα Τρίκαλα, που αναζητούνταν με SILVER ALERT.

Συγκεκριμένα, η Ευαγγελία Τσίκου, 45 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, το μεσημέρι της 27/03/26.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της τα ξημερώματα της 30/03/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Υπήρχε η πληροφορία ότι η αναζητούμενη είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων, με προορισμό την Αθήνα.

Η υπηρεσία Silver Alert, λίγες ώρες μετά την ενεργοποίηση του Συναγερμού, έλαβε κλήση για την ανεύρεσή της. Η αναζητούμενη, εντοπίστηκε περιπλανώμενη στην περιοχή του Χαλανδρίου Αττικής, από περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Η 45χρονη είναι καλά στην υγεία της και ασφαλής.

Η υπηρεσία Silver Alert με το εξειδικευμένο προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει, βρίσκεται δίπλα σε κάθε άτομο που έχει εξαφανιστεί και στην οικογένειά του.


Η υπηρεσία Silver Alert με την βοήθεια των 25 ομάδων διάσωσης, των 28.000 εθελοντών σε όλη τη χώρα, των Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών, φορέων και απλών πολιτών έχει κατορθώσει από το 2011 να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία ώστε να βρεθούν πολλά άτομα τα οποία αναζητούνται.

Σημαντικό ρόλο παίζει η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε. και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των πολιτών, γιατί η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθεί κάθε άτομο που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως ηλικίας, χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.

Η υπηρεσία Silver Alert στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει από το 2009 και όπως έχει αποδείξει έμπρακτα διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων.

Πελίνα Θεοδοσίου

Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας

HOME TOUR σε ένα σπίτι με ατμόσφαιρα άλλων εποχών
Χρώμα σε εξωτερικούς τοίχους: εύκολες παρεμβάσεις για αυλές και μπαλκόνια
Εξαφανίστηκε στα Τρίκαλα. Η 45χρονη, ίσως έχει ταξιδέψει στην Αθήνα
11ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο στα Τρίκαλα «Ψυχή στη Γνώση, Καρδιά στη Συνεργασία»
Οι μεσημεριανές εκπομπές της Τετάρτης: Ποια βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης
BBC: Χελώνα που είχε δραπετεύσει βρέθηκε να κρύβεται στις γραμμές του τρένου!
Η μάχη στο Prime Time : Τι κατάφεραν οι πρεμιέρες και ποια σειρά βρέθηκε στην κορυφή;
Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Σεβαστίδης για Tέμπη: «Κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν τη δίκη σε πολιτικό επίδικο
Σπανάκι και μη αιμικός σίδηρος
Η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΡΤ για το ERTFLIX
ΔΙΚΑΙΩΜΑ- ΑΠΑΙΤΗΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ >
Σύσκεψη για τον «Οδοντωτό»: Με συμφωνία όλων, το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του.