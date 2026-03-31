2026-03-31 08:13:42
Φωτογραφία για Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΙΝΑΙ SOS- TIPS ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

 



Πόσες φορές σου έχει τύχει να επιστρέφεις σπίτι, να θέλεις να κλείσεις δουλειές και σε μισή ώρα να φύγεις πάλι. Το κινητό σου πεθαίνει από μπαταρία. Το power bank δεν είναι φορτισμένο. Και θέλεις διακαώς να πάρει λίγο ενέργεια. Τι κάνεις; Η απάντηση: εκμεταλλεύεσαι τη λειτουργία πτήσης για πιο γρήγορη φόρτιση. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί οποιοδήποτε κινητό κι αν έχεις ανεξάρτητα από το μοντέλο, ανεξάρτητα από την ταχύτητα φόρτισης.



Η απλή αυτή ενέργεια, δηλαδή η ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης, με την οποία απενεργοποιούνται οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι αισθητήρες του smartphone και η επικοινωνία με το δίκτυο, είναι ίσως μία από τις πιο γρήγορες μεθόδους να αυξήσεις την ταχύτητα της φόρτισης του κινητού σου χωρίς να δώσεις ούτε ένα ευρώ.

Ο καλύτερος επίσης τρόπος που έχεις προκειμένου να βελτιώσεις το σήμα του κινητού σου στη στιγμή. Αν για παράδειγμα βρίσκεσαι σε ένα μέρος με ασθενές σήμα, ενεργοποιώντας το airplane mode και απενεργοποιώντας το, κάνεις το κινητό σου να ξαναψάξει για δίκτυα κινητής τη στιγμή που τα χρειάζεσαι πιο πολύ. Κατά την άποψή μας δεν υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό που να λύνει τόσα πολύ σημαντικά πρακτικά προβλήματα και είναι απλά ένα toggle στο notification shade του smartphone. Μην ξεχνάς ότι αν θέλεις να διώξεις και εφαρμογές από το κινητό σου που δεν χρησιμοποιείς ποτέ, είχαμε γράψει πριν από λίγες ώρες έναν αναλυτικό οδηγό για το πώς να το κάνεις.



