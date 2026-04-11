2026-04-11 22:19:36

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε στις 20:45 κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με συνέπεια να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής έλξης.Στο σημείο μεταβαίνει άμεσα εφεδρική μηχανή από τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

