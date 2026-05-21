Hellenic Train : Αναστέλλονται από το Σάββατο προσωρινά όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο .

2026-05-21 18:16:42

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, αναστέλλονται προσωρινά όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη.Η προσωρινή αναστολή των δρομολογίων στο ανωτέρω τμήμα της γραμμής πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμματισμένης μεταφοράς του τροχαίου υλικού στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Hellenic Train, όπου sidirodromikanea

