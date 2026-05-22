Πηγές Hellenic Train: H εταιρεία υπέβαλε τις πιστοποιήσεις πυραντοχής των καθισμάτων στo Intercity 62 που ζητά η ΡΑΣ
2026-05-22 08:16:26
Αριστερά: Γεωργία Αϋφαντοπούλου (ΡΑΣ) - Κωνσταντίνος Κυρανάκης (Αν. Υπ. Μεταφορών), Δεξιά: Roberto Rinaudo (Hellenic Train), Χρήστος Παληός (ΟΣΕ)Όλες τις πιστοποιήσεις που ζήτησε η ΡΑΣ, φέρεται πως υπέβαλε η Hellenic Train, όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας, εν όψει της σημερινής ακρόασης με επίκεντρο παραβάσεις που έχουν να κάνουν με την πυραντοχή και την ασφάλεια των καθισμάτων των επιβατικών sidirodromikanea
