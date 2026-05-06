Η συζήτηση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως είναι τα ηλεκτρικά πατίνια, έχει ανάψει για τα καλά. Με την αύξηση των ατυχημάτων και την άναρχη χρήση τους στα αστικά κέντρα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεξεργάζεται αλλαγές που θα φέρουν σημαντικούς περιορισμούς, ειδικά για τους νεότερους χρήστες.

Ας δούμε τα βασικά σημεία που βρίσκονται στο «τραπέζι» των διαβουλεύσεων:

1. Περιορισμός Ηλικίας και Οδικό Δίκτυο

Η κύρια αλλαγή που εξετάζεται αφορά την πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανηλίκους σε δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία. Ενώ σήμερα επιτρέπεται η χρήση από άτομα άνω των 15 ετών (ή 12 ετών με συνοδεία ενήλικα σε συγκεκριμένους χώρους), η νέα ρύθμιση προσανατολίζεται στα εξής:

Πρόσβαση στο οδικό δίκτυο: Μόνο για ενήλικες (άνω των 18 ετών).

Ανήλικοι: Θα επιτρέπεται η χρήση μόνο σε ποδηλατοδρόμους, πεζόδρομους ή οριοθετημένους χώρους, με αυστηρή απαγόρευση της παρουσίας τους σε δρόμους όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα.

2. Υποχρεωτικός Εξοπλισμός Ασφαλείας

Η χρήση κράνους αναμένεται να γίνει υποχρεωτική για όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή τοποθεσίας. Μέχρι τώρα υπήρχε μια «γκρίζα ζώνη» ή απλή σύσταση, αλλά τα στατιστικά των τραυματισμών οδηγούν σε καθολική επιβολή.

3. Ταχύτητα και Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι ρυθμίσεις αναμένεται να «κλειδώσουν» τα εξής:

Μέγιστη ταχύτητα: Διατήρηση του ορίου των 25 χλμ./ώρα.

Ψηφιακός έλεγχος: Εξετάζεται η υποχρέωση των εταιρειών ενοικίασης να εφαρμόζουν τεχνολογία geofencing, ώστε το πατίνι να επιβραδύνει αυτόματα σε πεζόδρομους ή περιοχές με πολύ κόσμο.

4. Κυρώσεις και Πρόστιμα

Για να μην μείνουν οι ρυθμίσεις «στα χαρτιά», προτείνεται:

Αυστηρά πρόστιμα στους γονείς αν ο ανήλικος εντοπιστεί στο οδικό δίκτυο.

Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας (αν υπάρχει) ή επιβολή διοικητικών προστίμων αντίστοιχων με αυτά του ΚΟΚ για τα οχήματα.

Σημείωση: Ο στόχος δεν είναι η «ποινικοποίηση» του πατινιού —που παραμένει ένα εξαιρετικό μέσο μικροκινητικότητας— αλλά η προστασία των ίδιων των παιδιών που συχνά βγαίνουν στον δρόμο χωρίς γνώση του ΚΟΚ και χωρίς την απαραίτητη ορατότητα από τους οδηγούς αυτοκινήτων.

Ποια είναι η δική σου άποψη; Πιστεύεις ότι η απαγόρευση για τους ανηλίκους είναι το σωστό μέτρο ή θα αρκούσε η υποχρεωτική εκπαίδευση για την απόκτηση μιας «άδειας μικροκινητικότητας»;

