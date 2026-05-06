Η είδηση αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για την Intel Foundry, καθώς φαίνεται να «σπάει» το μονοπώλιο της TSMC στους μεγάλους παίκτες της τεχνολογίας. Μετά από χρόνια εσωστρέφειας, η Intel μεταμορφώνεται σε έναν παγκόσμιο κατασκευαστή (foundry) που εμπιστεύονται ακόμα και οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της.

Ας αναλύσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το node 18A-P και τις συνεργασίες-«βόμβα»:

1. Intel 18A-P: Η αιχμή του δόρατος

Το 18A-P (όπου το "P" σημαίνει Performance-enhanced) είναι η βελτιωμένη έκδοση του κόμβου 18A (περίπου 1.8nm). Δεν πρόκειται απλώς για μια σμίκρυνση, αλλά για την εισαγωγή δύο επαναστατικών τεχνολογιών:

RibbonFET: Η απάντηση της Intel στο Gate-All-Around (GAA) τρανζίστορ, που επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του ρεύματος και μικρότερη κατανάλωση.

PowerVia: Η πρώτη στον κλάδο τεχνολογία backside power delivery. Αντί το ρεύμα να περνάει από το πάνω μέρος του chip (δημιουργώντας «κίνηση» και παρεμβολές), έρχεται από κάτω, αφήνοντας το πάνω μέρος ελεύθερο αποκλειστικά για τη μεταφορά δεδομένων.

2. Apple: Από «εχθρός», πελάτης;

Οι αναφορές θέλουν την Apple να αξιολογεί (evaluating) τη χρήση του 18A-P για τα μελλοντικά της M-series chips (πιθανώς τα M6 ή M7 γύρω στο 2027).

Γιατί είναι σημαντικό: Η Apple είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της TSMC. Αν μεταφέρει έστω και ένα μέρος της παραγωγής στην Intel, αυτό αποτελεί τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης και μια στρατηγική κίνηση για να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την Ταϊβάν, ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων.

3. Google & TPUv8e: Η δύναμη του EMIB

Η Google φαίνεται να στρέφεται στην Intel όχι μόνο για την κατασκευή των τρανζίστορ, αλλά για το Advanced Packaging.

Τι είναι το EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge): Είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει σε διαφορετικά chiplets (π.χ. επεξεργαστή και μνήμη HBM) να επικοινωνούν μεταξύ τους με απίστευτες ταχύτητες, σαν να ήταν ένα ενιαίο chip.

TPUv8e: Οι νέοι επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης (Tensor Processing Units) της Google χρειάζονται αυτή την τεχνολογία για να ανταγωνιστούν την NVIDIA. Η επιλογή του EMIB δείχνει ότι η Intel έχει πλέον το πάνω χέρι στη διασύνδεση chiplets.

4. Η Intel Foundry «αλλάζει σελίδα»

Η στρατηγική του Pat Gelsinger ("5 nodes in 4 years") φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Πέρα από την Apple και τη Google:

Tesla: Επιβεβαιώθηκε ότι θα χρησιμοποιήσει το ακόμα πιο προηγμένο node 14A για τα δικά της AI chips στο Austin.

Yields (Αποδόσεις): Οι πληροφορίες λένε ότι οι αποδόσεις του 18A βελτιώνονται συνεχώς, αγγίζοντας το 60%, γεγονός που καθησυχάζει τους επενδυτές.

Το συμπέρασμα: Η Intel δεν φτιάχνει πλέον μόνο τους δικούς της επεξεργαστές. Γίνεται το «εργοστάσιο του κόσμου» για την εποχή του AI, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στην TSMC που εδρεύει κυρίως στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Πιστεύετε ότι αυτή η κίνηση της Apple είναι απλώς ένας τρόπος να πιέσει την TSMC για καλύτερες τιμές ή βλέπουμε μια μόνιμη αλλαγή στο chip-making τοπίο;

