2026-05-05 23:01:54
Φωτογραφία για Το ΙΕΠ αναθέτει στο ΕΚΠΑ την εκπόνηση Ψηφιακών Φακέλων Υλικού και σχολικών εγχειριδίων για το μάθημα «Ηθική»



Στις 30 Απριλίου 2026 το ΙΕΠ προχώρησε σε  α) έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) για την εκπόνηση Ψηφιακών Φακέλων Υλικού και σχολικών εγχειριδίων για το μάθημα «Ηθική» για τις τάξεις από τη Γ΄ Δημοτικού έως τη Γ΄ Λυκείου, καθώς και για την εκπόνηση σχετικού επιμορφωτικού υλικού για την επιμόρφωση των αρμόδιων Συμβούλων Εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εγκριθεί, β) έγκριση του συνημμένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ανάληψη δέσμευσης ποσού εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (188.500,00€) ευρώ, περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΕΠ για τα οικονομικά έτη 2026-2027, ήτοι 80.000,00€ για το οικονομικό έτος 2026 και 108.500,00€ για το οικονομικό έτος 2027.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι προκειμένου να εφαρμοστούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών της «Ηθικής» από το σχολικό έτος 2026-2027, απαιτείται η ύπαρξη σχολικών εγχειριδίων και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες κατά τη διδασκαλία του μαθήματος

. Ωστόσο, το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση των Προγραμμάτων Σπουδών της «Ηθικής» (Νοέμβριος 2025) έως την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027 δεν επαρκεί για τη συγγραφή, αξιολόγηση και έγκριση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της «Ηθικής», καθώς πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει δύο έως τρία έτη. Αντ’ αυτού προκρίνεται η σταδιακή εκπόνηση και αξιολόγηση, βάσει των προδιαγραφών που θα θέσει το ΙΕΠ, Ψηφιακών Φακέλων Υλικού Μαθήματος για όλες τις τάξεις από τη Γ΄ Δημοτικού έως τη Γ΄ Λυκείου, σε τρία μέρη, ώστε το πρώτο εξ αυτών να είναι άμεσα διαθέσιμο προς αξιοποίηση από τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης τον Σεπτέμβριο του 2026. Εν συνεχεία, οι Ψηφιακοί Φάκελοι Υλικού Μαθήματος, μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησής τους εντός του σχολικού έτους 2026-2027, θα μετασχηματιστούν στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της «Ηθικής», θα αξιολογηθούν βάσει των προδιαγραφών που θα θέσει το ΙΕΠ και θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες κατά τα επόμενα σχολικά έτη. Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού, βάσει προδιαγραφών που θα θέσει το ΙΕΠ, για την πραγματοποίηση σχετικής επιμορφωτικής δράσης ενημέρωσης των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και των Συμβούλων των ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στις οποίες θα ανατεθεί η διδασκαλία του νέου μαθήματος της «Ηθικής» στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η διάχυση των σχετικών κατευθύνσεων και οδηγιών στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Δείτε όλη την απόφαση του ΙΕΠ

thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Hellenic Train για την επανέναρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης προς Φλώρινα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Hellenic Train για την επανέναρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης προς Φλώρινα.
Τα σιδηροδρομικά ταξίδια στην Κίνα ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια των διακοπών της Πρωτομαγιάς.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα σιδηροδρομικά ταξίδια στην Κίνα ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια των διακοπών της Πρωτομαγιάς.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Βουλγαρία: Κατεύθυνση προς ένα πλήρως εκσυγχρονισμένο σιδηροδρομικό σύστημα και ανανέωση του τροχαίου υλικού.
Βουλγαρία: Κατεύθυνση προς ένα πλήρως εκσυγχρονισμένο σιδηροδρομικό σύστημα και ανανέωση του τροχαίου υλικού.
ΕΚΠΑ Εκτοξεύθηκαν πέντε ελληνικοί μικροδορυφόροι (βίντεο)
ΕΚΠΑ Εκτοξεύθηκαν πέντε ελληνικοί μικροδορυφόροι (βίντεο)
Οι αποφάσεις 2417/2025 και 2418/2025 για την παράλειψη της Διοίκησης να παρέχει μάθημα Ηθικής (περίληψη)
Οι αποφάσεις 2417/2025 και 2418/2025 για την παράλειψη της Διοίκησης να παρέχει μάθημα Ηθικής (περίληψη)
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας για τις Ιερές Εικόνες στις αίθουσες των Δικαστηρίων και το μάθημα της Ηθικής
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας για τις Ιερές Εικόνες στις αίθουσες των Δικαστηρίων και το μάθημα της Ηθικής
Τέμπη: Το δικαστήριο διέταξε κατάσχεση του οπτικού υλικού των δικαστικών πραγματογνωμόνων
Τέμπη: Το δικαστήριο διέταξε κατάσχεση του οπτικού υλικού των δικαστικών πραγματογνωμόνων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέλος Μαΐου ξεκινούν κανονικά τα δρομολόγια για Φλώρινα.
Τέλος Μαΐου ξεκινούν κανονικά τα δρομολόγια για Φλώρινα.
Γιώργος Θεοφάνους για Θεοδωρίδου: Δεν διαφωνώ με την καλλιτέχνιδα Νατάσα, αλλά με τον άνθρωπο
Γιώργος Θεοφάνους για Θεοδωρίδου: Δεν διαφωνώ με την καλλιτέχνιδα Νατάσα, αλλά με τον άνθρωπο
Σία Κοσιώνη: Από το πρωινό του ΑΝΤ1 στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ;
Σία Κοσιώνη: Από το πρωινό του ΑΝΤ1 στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ;
Έναρξη Αντιπυρικής Περιόδου την 1η Μαΐου
Έναρξη Αντιπυρικής Περιόδου την 1η Μαΐου
Τρίτη, 5/5/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 5/5/2026: Εργασίες ημέρας