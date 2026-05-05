Στις 30 Απριλίου 2026 το ΙΕΠ προχώρησε σε α) έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) για την εκπόνηση Ψηφιακών Φακέλων Υλικού και σχολικών εγχειριδίων για το μάθημα «Ηθική» για τις τάξεις από τη Γ΄ Δημοτικού έως τη Γ΄ Λυκείου, καθώς και για την εκπόνηση σχετικού επιμορφωτικού υλικού για την επιμόρφωση των αρμόδιων Συμβούλων Εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εγκριθεί, β) έγκριση του συνημμένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ανάληψη δέσμευσης ποσού εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (188.500,00€) ευρώ, περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΕΠ για τα οικονομικά έτη 2026-2027, ήτοι 80.000,00€ για το οικονομικό έτος 2026 και 108.500,00€ για το οικονομικό έτος 2027.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι προκειμένου να εφαρμοστούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών της «Ηθικής» από το σχολικό έτος 2026-2027, απαιτείται η ύπαρξη σχολικών εγχειριδίων και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες κατά τη διδασκαλία του μαθήματος

. Ωστόσο, το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση των Προγραμμάτων Σπουδών της «Ηθικής» (Νοέμβριος 2025) έως την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027 δεν επαρκεί για τη συγγραφή, αξιολόγηση και έγκριση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της «Ηθικής», καθώς πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει δύο έως τρία έτη. Αντ’ αυτού προκρίνεται η σταδιακή εκπόνηση και αξιολόγηση, βάσει των προδιαγραφών που θα θέσει το ΙΕΠ, Ψηφιακών Φακέλων Υλικού Μαθήματος για όλες τις τάξεις από τη Γ΄ Δημοτικού έως τη Γ΄ Λυκείου, σε τρία μέρη, ώστε το πρώτο εξ αυτών να είναι άμεσα διαθέσιμο προς αξιοποίηση από τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης τον Σεπτέμβριο του 2026. Εν συνεχεία, οι Ψηφιακοί Φάκελοι Υλικού Μαθήματος, μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησής τους εντός του σχολικού έτους 2026-2027, θα μετασχηματιστούν στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της «Ηθικής», θα αξιολογηθούν βάσει των προδιαγραφών που θα θέσει το ΙΕΠ και θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες κατά τα επόμενα σχολικά έτη. Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού, βάσει προδιαγραφών που θα θέσει το ΙΕΠ, για την πραγματοποίηση σχετικής επιμορφωτικής δράσης ενημέρωσης των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και των Συμβούλων των ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στις οποίες θα ανατεθεί η διδασκαλία του νέου μαθήματος της «Ηθικής» στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η διάχυση των σχετικών κατευθύνσεων και οδηγιών στην εκπαιδευτική κοινότητα.

