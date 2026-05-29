2026-05-29 07:17:46

Μετά από τρία και πλέον χρόνια διακοπής της σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ Θεσσαλονίκης και Φλώρινας το τραίνο θα σφυρίξει και πάλι από αύριο στη Δυτική Μακεδονία.Σε σχετική ανακοίνωση Hellenic Train αναφέρει: Η Hellenic Train ανακοινώνει την επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Φλώρινα, από το Σάββατο 30 Μαΐου 2026.Ειδικότερα, θα εκτελούνται δύο ζεύγη απευθείας sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ