Το Πλουμπάγκο είναι από τα πιο εντυπωσιακά αναρριχώμενα φυτά για ηλιόλουστους εξωτερικούς χώρους, χάρη στην πλούσια και μεγάλης διάρκειας ανθοφορία του αλλά και στην ιδιαίτερα φυσική εικόνα που δημιουργεί όταν αναπτύσσεται σε πέργκολες, φράχτες και τοίχους.

Plumbago auriculata η βοτανολογική ονομασία του και πρόκειται για αναρριχώμενο με καταγωγή από τη Ν.Αφρική. Συχνά αποκαλείται και «Μπλε Γιασεμί».



Καλλωπιστικό με πολύ γρήγορη ανάπτυξη και εντυπωσιακή καλοκαιρινή ανθοφορία. Ανήκει στα πιο δημοφιλή φυτά, εκτός των άλλων, και για μεσογειακού τύπου κήπους και εξωτερικούς χώρου.

Το ύψος του μπορεί να φτάσει τα 3-4 μέτρα με λίγο μικρότερη παράπλευρη ανάπτυξή, όμως με το κατάλληλο κλάδεμα και ανάλογα με το σημείο που θα τοποθετηθεί μπορεί να καλλιεργηθεί και με τη μορφή χαμηλότερου θάμνου.

Το φύλλωμά του είναι βαθυπράσινο, σχετικά πυκνό και διατηρείται σχεδόν όλο τον χρόνο σε περιοχές με ήπιο χειμώνα. Τα λουλούδια, που δεν διαθέτουν άρωμα, εμφανίζονται σε εντυπωσιακές ταξιανθίες, σχεδόν καλύπτουν το φύλλωμα και δίνουν στο φυτό ιδιαίτερα εντυπωσιακή όψη. Η πιο γνωστή ποικιλία έχει χαρακτηριστικά γαλάζια - σιέλ άνθη, υπάρχουν όμως και ποικιλίες σε λευκή απόχρωση.

Η καλλωπιστική του αξία οφείλεται τόσο στην μπλε απόχρωση των λουλουδιών αλλά και το ιδιαίτερα πλούσιο φύλλωμα. Χρησιμοποιείται συχνά σε πέργκολες, φράχτες, κάγκελα και τοίχους, ενώ συνδυάζεται ιδιαίτερα όμορφα και με άλλα ανθοφόρα αναρριχώμενα.Κατάλληλο και για φύτευση σε παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς δεν επηρεάζεται από την αλατότητα εδάφους και ατμόσφαιρας.

Φροντίδα Θέση

Το Πλουμπάγκο χρειάζεται ηλιόλουστη θέση για να αναπτυχθεί σωστά και να προσφέρει πλούσια ανθοφορία. Αναπτύσσεται πολύ καλύτερα σε σημεία με αρκετές ώρες άμεσου ήλιου και προστασία από τον βοριά. Αναπτύσσεται ικανοποιητικά και σε ημισκιερές θέσεις, αλλά με μειωμένη ανθοφορία.



Σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα μπορεί να χάσει μέρος του φυλλώματός του.

Χώμα

Προσαρμόζεται σχετικά εύκολα στους περισσότερους τύπους χώματος, αρκεί να υπάρχει καλή αποστράγγιση. Για φύτευση σε γλάστρες θα πρέπει να χρησιμοποιείται αφράτο φυτόχωμα, που δεν συγκρατεί υπερβολική υγρασία.

Πότισμα

Το Πλουμπάγκο έχει σχετικά μέτριες ανάγκες σε νερό και εμφανίζει αρκετά καλή αντοχή στην ξηρασία, όταν ενηλικιωθεί. Την άνοιξη και το φθινόπωρο θα πρέπει να ποτίζεται κάθε 2-3 ημέρες, ανάλογα και με τις συνθήκες θερμοκρασίας και βροχόπτωσης που επικρατούν. Τις ζεστές περιόδους του καλοκαιριού έχει ανάγκη από ακόμη συχνότερο πότισμα, ειδικά τα πρώτα χρόνια από την φύτευσή του. Κλαδιά που γέρνουν και φύλλα που μοιάζουν να «συρρικνώνονται» είναι τυπικά σημάδια ότι το Πλουμπάγκο χρειάζεται περισσότερο νερό.

Κλάδεμα

Το αρκετά βαθύ κλάδεμα στο τέλος του χειμώνα ή αρχές της άνοιξης, συμβάλλει σημαντικά σε πιο πλούσια ανάπτυξη, εντονότερη ανθοφορία.



Αρχές του φθινοπώρου, σε ιδιαίτερα μεγάλης ανάπτυξης φυτά, μπορεί να εφαρμοστεί και ένα συμπληρωματικό πιο ελαφρύ κλάδεμα για αφαίρεση τυχόν ξερών βλαστών και διατήρηση συμπαγούς σχήματος.

Λίπανση

Ένα πλήρες ενισχυτικό για ανθοφόρα, κάθε 15-10 ημέρες, από την άνοιξη έως το τέλος του καλοκαιριού βοηθά την καλύτερη ανάπτυξη και ανθοφορία του.



Αποφεύγετε, γενικά, τις λιπάνσεις τα διαστήματα που επικρατούν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Ανθοφορία - Πολλαπλασιασμός

Η ανθοφορία του Πλουμπάγκο ξεκινά από τα τέλη της άνοιξης και διατηρείται έως και τα μέσα στου φθινοπώρου. Σε περιοχές με ιδιαίτερα ήπιες κλιματικές συνθήκες η ανθοφορία του μπορεί να παραταθεί έως και τα πρώτα έντονα χειμωνιάτικα κρύα.

Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται με μοσχεύματα ή διαίρεση των ριζών, την άνοιξη ή αρχές του καλοκαιριού, όσο επικρατούν κανονικές και όχι υψηλές θερμοκρασίες.

