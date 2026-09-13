Το διαστημικό σκάφος της αποστολής BepiColombo του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA), εκτοξεύτηκε πριν από 8 χρόνια, στις 20 Οκτωβρίου 2018. Στόχος της αποστολής είναι ο πλανήτης Ερμής. Το BepiColombo αποτελείται από δύο επιστημονικά σκάφη και ένα σκάφος μεταφοράς. Τα δύο πρώτα είναι το MPO (Mercury Planetary Orbiter) και το MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter). Τα δύο σκάφη μεταφέρονται προς τον Ερμή από το MTM (Mercury Transfer Module).

Ο Ερμής είναι ο πλησιέστερος πλανήτης στον Ήλιο, ο μικρότερος, ο πυκνότερος και ο πλέον ανεξερεύνητος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Παρότι ο Ερμής βρίσκεται σχετικά κοντά στη Γη, το να φτάσει εκεί και να μπει σε τροχιά γύρω από αυτόν είναι παραδόξως πολύ δυσκολότερο σε σχέση με αποστολές στον Άρη, τον Δία ή τον Κρόνο. Ο λόγος είναι η τεράστια βαρυτική έλξη του Ήλιου που δέχεται το διαστημικό σκάφος και το επιταχύνει υπερβολικά καθώς πλησιάζει τον Ερμή. Για την επιβράδυνση του σκάφους χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός προώθησης με την τεχνική της βαρυτικής υποβοήθησης (gravity assist). Πραγματοποιήθηκαν εννέα διελεύσεις: μία φορά από την Γη (Απρίλιος 2020), έξι φορές από τον Ερμή (μεταξύ 2021 και 2025) και δύο φορές από την Αφροδίτη (Οκτώβριος 2020, Αύγουστος 2021). Επιπλέον χρειάστηκε να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες για την καλύτερη προστασία των δύο διαστημοσυσκευών από την ακτινοβολία του Ήλιου.

Μετά από ένα κοινό ταξίδι οκτώ ετών στο εσωτερικό του Ηλιακού μας Συστήματος, η Μονάδα Μεταφοράς στον Ερμή (Mercury Transfer Module – MTM) του BepiColombo θα διαχωριστεί από το υπόλοιπο συνδεδεμένο διαστημόπλοιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το γεγονός σε ζωντανή μετάδοση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικών Επιχειρήσεων της ESA στο Ντάρμσταντ της Γερμανίας:

Πηγή https://physicsgg.me/

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