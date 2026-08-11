2026-08-11 12:51:39

Ο νέος Γερμανός Υπουργός Μεταφορών είχε την ευκαιρία να δει από πρώτο χέρι τα προβλήματα της Deutsche Bahn ακριβώς στην αρχή του πρώτου επίσημου ταξιδιού του με τρένο. Ο Steffen Bilger αναγκάστηκε να αλλάξει βαγόνια σε ένα τρένο ICE από το Βερολίνο στο Αμβούργο, μετά από βλάβη στο σύστημα κλιματισμού.Ο νέος Γερμανός Υπουργός Μεταφορών, Στέφεν Μπίλγκερ , βίωσε από πρώτο χέρι ένα από τα προβλήματα sidirodromikanea

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