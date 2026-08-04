2026-08-04 13:22:50
Φωτογραφία για «Όλα είναι ταξίδι» με τον Χρήστο Ανθόπουλο – Η περιπέτεια ξεκινά στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ



Κάθε τόπος κρύβει μια ιστορία. Κάθε άνθρωπος μια εμπειρία. Και κάθε ταξίδι μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.

Η ταξιδιωτική εκπομπή «Όλα είναι ταξίδι», με παρουσιαστή τον Χρήστο Ανθόπουλο έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ1 για να αποδείξει πως οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις δεν βρίσκονται μόνο στους προορισμούς, αλλά στους ανθρώπους, στις κουλτούρες και στις στιγμές που μας μεταμορφώνουν.

Με χιούμορ, αστείρευτη περιέργεια και μια ανεξάντλητη διάθεση για εξερεύνηση, ο Χρήστος Ανθόπουλος διασχίζει ηπείρους και πολιτισμούς, μετατρέποντας κάθε επεισόδιο σε ένα συναρπαστικό οδοιπορικό γεμάτο εικόνες, γεύσεις, ιστορίες και έντονα συναισθήματα.

Από τις πολύχρωμες αγορές του Βιετνάμ και τις πανάρχαιες παραδόσεις της Νότιας Ινδίας, μέχρι τους φουτουριστικούς ορίζοντες της Κίνας και τις αχανείς εκτάσεις της Αφρικής, η εκπομπή ξεπερνά τα όρια ενός κλασικού ταξιδιωτικού οδηγού…

Αναζητά τις αληθινές ιστορίες, το απρόσμενο και την ανθρώπινη πλευρά κάθε τόπου, εκεί όπου γεννιούνται οι πιο δυνατές αφηγήσεις.

Το «Όλα είναι ταξίδι» δεν καταγράφει απλώς προορισμούς. Αποτυπώνει στιγμές, συναντήσεις και εμπειρίες που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα. Γιατί, τελικά, κάθε ταξίδι είναι ένας διαφορετικός τρόπος να γνωρίσουμε τον κόσμο, αλλά και να ανακαλύψουμε λίγο καλύτερα τον ίδιο μας τον εαυτό.

«Όλα είναι ταξίδι» τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ1







Πηγή: tvnea.com
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