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Μια πολύωρη «βόλτα» στο Διάστημα, με στόχο την αντικατάσταση μιας κρίσιμης κεραίας επικοινωνιών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), θα πραγματοποιήσουν σήμερα, Τρίτη (18/08), δύο αστροναύτες της NASA και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας.

Ο Ανιλ Μένον της NASA και η Γαλλίδα Σοφί Αντενό της ESA αναμένεται να βγουν από τον αεροθάλαμο Quest στις 15:35 ώρα Ελλάδας, ξεκινώντας έναν διαστημικό περίπατο που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου έξι ώρες και 30 λεπτά. Η ζωντανή κάλυψη από τη NASA και την ESA θα αρχίσει περίπου στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Πρόκειται για το U.S. Spacewalk 97, με τους δύο αστροναύτες να αναλαμβάνουν μια τεχνικά απαιτητική εργασία εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη: θα αφαιρέσουν μια παλαιά κεραία υψηλής ταχύτητας και θα εγκαταστήσουν στη θέση της μια εφεδρική.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η κεραία που θα αντικαταστήσουν

Η αποστολή αφορά μια κεραία Space-to-Ground, η οποία αποτελεί κρίσιμο τμήμα του συστήματος επικοινωνιών του ISS και επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων και τις υψηλής ταχύτητας επικοινωνίες μεταξύ του Διαστημικού Σταθμού και του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών στο Χιούστον.

Μένον και Αντενό θα μετακινήσουν τις δύο κεραίες μεταξύ του τμήματος Z1 truss του σταθμού και μιας εξωτερικής πλατφόρμας αποθήκευσης. Στη συνέχεια θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις ιδιαίτερα λεπτές ηλεκτρικές συνδέσεις και τις συνδέσεις δεδομένων που απαιτούνται ώστε να τεθεί σε λειτουργία η εφεδρική κεραία.

Η προετοιμασία για μια τέτοια επιχείρηση δεν περιορίζεται στις τελευταίες ώρες πριν ανοίξει ο αεροθάλαμος. Τη Δευτέρα (17/08), οι δύο αστροναύτες συγκέντρωσαν και έλεγξαν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν στο Διάστημα, επιθεώρησαν τους ιμάντες ασφαλείας τους και επανεξέτασαν βήμα προς βήμα τις διαδικασίες της αποστολής.

Το ρομποτικό Canadarm2

Ενα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της επιχείρησης θα είναι η χρήση του Canadarm2, του ρομποτικού βραχίονα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Σύμφωνα με τη NASA, κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Μένον θα μετακινείται με τη βοήθεια του Canadarm2, ενώ η Αντενό θα παραμένει ασφαλισμένη στον σταθμό με τους ειδικούς ιμάντες πρόσδεσης.

Από το εσωτερικό του ISS, ο αστροναύτης Τζακ Χάθαγουεϊ και η διοικητής του σταθμού Τζέσικα Μιρ θα παρακολουθούν τους δύο συναδέλφους τους και θα χειρίζονται το Canadarm2. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους μελέτησαν τις θέσεις των εξωτερικών καμερών και του φωτισμού που θα χρησιμοποιηθούν κατά τους ρομποτικούς χειρισμούς.

Ιστορική «πρώτη» για τη Σοφί Αντενό

Η σημερινή έξοδος έχει ξεχωριστή σημασία για τη Σοφί Αντενό, καθώς θα είναι ο πρώτος διαστημικός περίπατος της καριέρας της και παράλληλα θα την καταστήσει την πρώτη Γαλλίδα που πραγματοποιεί διαστημικό περίπατο.

Η Αντενό, μηχανικός και πιλότος δοκιμών ελικοπτέρων της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος, επιλέχθηκε στην τάξη αστροναυτών της ESA το 2022. Βρίσκεται στον ISS στο πλαίσιο της πρώτης διαστημικής αποστολής της, έχοντας φτάσει στον σταθμό τον Φεβρουάριο του 2026.

Για τον Ανιλ Μένον, αντίθετα, αυτή θα είναι η δεύτερη έξοδος στο Διάστημα. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε μόλις στις 6 Αυγούστου μαζί με την Τζέσικα Μιρ και διήρκεσε 6 ώρες και 27 λεπτά. Τότε οι δύο αστροναύτες προετοίμασαν το ηλεκτρικό σύστημα του ISS για τη μελλοντική εγκατάσταση νέας αναπτυσσόμενης ηλιακής συστοιχίας.

Ο Μένον είναι γιατρός και εντατικολόγος, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Στάνφορντ. Πριν επιλεγεί ως αστροναύτης της NASA το 2021, είχε εργαστεί ως γιατρός πτήσης στη NASA, ενώ υπήρξε και ο πρώτος flight surgeon της SpaceX, συμμετέχοντας στην υποστήριξη της ιστορικής αποστολής Demo-2.

Πότε και πού θα μεταδοθεί

Η NASA έχει προγραμματίσει την έναρξη της ζωντανής κάλυψης στις 14:00 ώρα Ελλάδας, ενώ οι δύο αστροναύτες αναμένεται να θέσουν τις στολές τους σε αυτόνομη τροφοδοσία στις 15:35, κίνηση που σηματοδοτεί επισήμως την έναρξη του διαστημικού περιπάτου. Η ESA θα μεταδώσει επίσης ζωντανά την επιχείρηση μέσω του ESA WebTV.

Εφόσον όλα εξελιχθούν βάσει προγράμματος, Μένον και Αντενό θα περάσουν περίπου 6,5 ώρες έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πραγματοποιώντας μια από εκείνες τις εργασίες συντήρησης που, αν και μπορεί να μοιάζουν με μια εντυπωσιακή «βόλτα» στο Διάστημα, αποτελούν κρίσιμο κομμάτι για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του μεγαλύτερου επανδρωμένου εργαστηρίου σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Με πληροφορίες από NASA

Πηγή:https://www.kathimerini.gr/life/science/564407161/nasa-volta-sto-diastima-gia-dyo-astronaytes-ti-tha-kanoyn-exo-apo-ton-diethni-diastimiko-stathmo/

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