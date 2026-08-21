2026-08-21 10:07:00
Φωτογραφία για Αναστασία Γιάμαλη: «Κλείδωσε» η επιστροφή της στο MEGA – Πότε κάνουν πρεμιέρα οι «Εξελίξεις τώρα»

 



Η Αναστασία Γιάμαλη ετοιμάζεται να επιστρέψει στο πρόγραμμα του MEGA, ανοίγοντας ακόμη μία σεζόν για τις «Εξελίξεις τώρα».

Η ενημερωτική εκπομπή θα βρίσκεται ξανά στο πρόγραμμα του σταθμού από τις αρχές Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας με την ίδια λογική: ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανάλυση και έμφαση στα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας.

Την ημερομηνία της πρεμιέρας αποκάλυψε η ίδια η παρουσιάστρια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προαναγγέλλοντας την επιστροφή της ομάδας της στις 5 Σεπτεμβρίου.

«Να πούμε στο σημείο αυτό ότι μπορεί να έχουμε χαλαρώσει με διακοπές και τα λοιπά αλλά, σε πολύ λίγες μέρες, η ομάδα των “Εξελίξεων” επανέρχεται και κάνει πρεμιέρα στις 5 Σεπτέμβρη, στο MEGA» ανέφερε η Αναστασία Γιάμαλη.

Μάλιστα, η ίδια έδωσε και έναν πρώτο τόνο για όσα αναμένεται να ακολουθήσουν τη νέα σεζόν, σχολιάζοντας με νόημα τις πολιτικές εξελίξεις:

«Κι αν έχουμε πραγματάκια να πούμε σε προεκλογική χρονιά».

Έτσι, η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των «Εξελίξεων τώρα» έχει ήδη ξεκινήσει, με την Αναστασία Γιάμαλη να δίνει το πρώτο τηλεοπτικό ραντεβού της νέας περιόδου για τις 5 Σεπτεμβρίου στο MEGA.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τραγικό: Μητέρα παρασύρθηκε από τρένο ενώ προσπαθούσε να σώσει τον γιο της.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τραγικό: Μητέρα παρασύρθηκε από τρένο ενώ προσπαθούσε να σώσει τον γιο της.
Δήμος Βερύκιος: Στο νέο ραδιόφωνο του MEGA με τον Σταμάτη Μαλέλη – Πότε ξεκινά και με ποιον θα είναι μαζί
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δήμος Βερύκιος: Στο νέο ραδιόφωνο του MEGA με τον Σταμάτη Μαλέλη – Πότε ξεκινά και με ποιον θα είναι μαζί
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πότε κάνει πρεμιέρα η Φαίη Μαυραγάνη με το Καλημέρα στον ΣΚΑΪ;
Πότε κάνει πρεμιέρα η Φαίη Μαυραγάνη με το Καλημέρα στον ΣΚΑΪ;
Δήμος Βερύκιος: Στο νέο ραδιόφωνο του MEGA με τον Σταμάτη Μαλέλη – Πότε ξεκινά και με ποιον θα είναι μαζί
Δήμος Βερύκιος: Στο νέο ραδιόφωνο του MEGA με τον Σταμάτη Μαλέλη – Πότε ξεκινά και με ποιον θα είναι μαζί
Mega News 104,6: Στις 31 Αυγούστου η πρεμιέρα του νέου ενημερωτικού ραδιοφώνου της Alter Ego Media
Mega News 104,6: Στις 31 Αυγούστου η πρεμιέρα του νέου ενημερωτικού ραδιοφώνου της Alter Ego Media
MEGA: Νέο ενημερωτικό δίδυμο τα Σαββατοκύριακα – Ποιοι παίρνουν τη θέση της Σίσσυς Χρηστίδου
MEGA: Νέο ενημερωτικό δίδυμο τα Σαββατοκύριακα – Ποιοι παίρνουν τη θέση της Σίσσυς Χρηστίδου
Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Ο Ηρακλής και ο Ευριπίδης κάνουν προσπάθεια να φτιάξουν τις σχέσεις τους στο β’ κύκλο!
Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Ο Ηρακλής και ο Ευριπίδης κάνουν προσπάθεια να φτιάξουν τις σχέσεις τους στο β’ κύκλο!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέος Σ. Σταθμός Θεσσαλονίκης: Δοκιμαστική λειτουργία για μηχανήματα εισιτηρίων, ακυρωτικά και νέους πίνακες δρομολογίων.
Νέος Σ. Σταθμός Θεσσαλονίκης: Δοκιμαστική λειτουργία για μηχανήματα εισιτηρίων, ακυρωτικά και νέους πίνακες δρομολογίων.
Συντάξεις χωρίς προσωπική διαφορά: Αυξήσεις έως 47 ευρώ από το 2027.
Συντάξεις χωρίς προσωπική διαφορά: Αυξήσεις έως 47 ευρώ από το 2027.
Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη μητέρα του: «Εγώ αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανακούσω»
Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη μητέρα του: «Εγώ αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανακούσω»
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΦΤΩΧΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΦΤΩΧΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Θύελλα αντιδράσεων για την απόφαση Τραμπ για τα παιδικά εμβόλια – Τι λέει ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος
Θύελλα αντιδράσεων για την απόφαση Τραμπ για τα παιδικά εμβόλια – Τι λέει ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος