Η Αναστασία Γιάμαλη ετοιμάζεται να επιστρέψει στο πρόγραμμα του MEGA, ανοίγοντας ακόμη μία σεζόν για τις «Εξελίξεις τώρα».

Η ενημερωτική εκπομπή θα βρίσκεται ξανά στο πρόγραμμα του σταθμού από τις αρχές Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας με την ίδια λογική: ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανάλυση και έμφαση στα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας.

Την ημερομηνία της πρεμιέρας αποκάλυψε η ίδια η παρουσιάστρια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προαναγγέλλοντας την επιστροφή της ομάδας της στις 5 Σεπτεμβρίου.

«Να πούμε στο σημείο αυτό ότι μπορεί να έχουμε χαλαρώσει με διακοπές και τα λοιπά αλλά, σε πολύ λίγες μέρες, η ομάδα των “Εξελίξεων” επανέρχεται και κάνει πρεμιέρα στις 5 Σεπτέμβρη, στο MEGA» ανέφερε η Αναστασία Γιάμαλη.

Μάλιστα, η ίδια έδωσε και έναν πρώτο τόνο για όσα αναμένεται να ακολουθήσουν τη νέα σεζόν, σχολιάζοντας με νόημα τις πολιτικές εξελίξεις:

«Κι αν έχουμε πραγματάκια να πούμε σε προεκλογική χρονιά».

Έτσι, η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των «Εξελίξεων τώρα» έχει ήδη ξεκινήσει, με την Αναστασία Γιάμαλη να δίνει το πρώτο τηλεοπτικό ραντεβού της νέας περιόδου για τις 5 Σεπτεμβρίου στο MEGA.

Πηγή: tvnea.com