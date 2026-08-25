Με ισχυρές παρουσίες και νέες εκπομπές, το ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ, το ΕΡΤnews, εγκαινιάζει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 τη νέα τηλεοπτική σεζόν, προσφέροντας ενημέρωση με καθαρή ματιά.«Συνδέσεις», με τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Στέλλα ΠαπαμιχαήλΠρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 05:00Στις 05:00, οι «Συνδέσεις» συναντούν τους τηλεθεατές στο ξεκίνημα της ημέρας τους. Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος και η Στέλλα Παπαμιχαήλ γίνονται η πρώτη ενημερωτική συντροφιά, προσφέροντας όλα όσα χρειάζονται για να μπουν στην καθημερινότητά τους γνωρίζοντας τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.Με απευθείας συνδέσεις, αναλυτικά ρεπορτάζ και σταθερή παρουσία στην Περιφέρεια, η εκπομπή παρακολουθεί από νωρίς τον παλμό της επικαιρότητας. Οι πρωταγωνιστές των γεγονότων και οι ειδικοί δίνουν απαντήσεις, φωτίζοντας όλες τις πλευρές των μικρών και μεγάλων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία.Δείτε το trailer: https://youtu.be/WE0S2Fv-bnM?si=eaw5Pigc5TzJ9hiN«Newsroom», με τον Γιώργο ΣιαδήμαΠρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 10:00Ο Γιώργος Σιαδήμας και το «Newsroom», καθημερινά στις 10:00, βρίσκονται στην καρδιά των γεγονότων και παρακολουθούν όλα όσα συμβαίνουν, τη στιγμή που συμβαίνουν.Με συνεχή ροή ειδήσεων, ζωντανές συνδέσεις και ανταποκρίσεις από τα σημεία των εξελίξεων, η εκπομπή καταγράφει τον παλμό της επικαιρότητας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οι πρωταγωνιστές των γεγονότων μιλούν στο «Newsroom», ενώ ειδικοί εξηγούν χρηστικά θέματα, δίνοντας απαντήσεις σε όσα απασχολούν τους πολίτες.Δείτε το trailer: https://youtu.be/8pY4KY-YAnc?si=pt59CefiqibItJEt«Live Now», με τους Φάνη Παπαθανασίου και Έλλη ΚασόληΠρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 13:00Ο Φάνης Παπαθανασίου και η Έλλη Κασόλη, στο «Live Now», στις 13:00, καταγράφουν τις εξελίξεις σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και το πώς αυτές επηρεάζουν τη ζωή μας.Αξιοποιώντας την εμπειρία τους από την κάλυψη πολέμων, διεθνών κρίσεων και ειδικών αποστολών, καθώς και από την παρουσία τους στα σημεία όπου εκτυλίχθηκαν μεγάλα γεγονότα, ο Φάνης Παπαθανασίου και η Έλλη Κασόλη δεν μένουν στην επιφάνεια της είδησης. Αναζητούν τις αιτίες και όσα κρύβονται πίσω από τις εξελίξεις, φωτίζουν το παρασκήνιο και εντοπίζουν τα στοιχεία που μπορεί να καθορίσουν την επόμενη ημέρα.Ανοίγουν φακέλους κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, αναδεικνύουν όλες τις πλευρές τους και αναζητούν απαντήσεις.Δείτε το trailer: https://youtu.be/vCfNmShzhpc?si=7lINAFmfCrKjYxj3«Χωρίς Φίλτρο», με τις Αδαμαντία Λιόλιου και Βελίκα ΚαραβάλτσιουΠρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 16:00Τα γεγονότα χωρίς ωραιοποιήσεις, οι ερωτήσεις χωρίς περιστροφές και οι απαντήσεις χωρίς υπεκφυγές. Καθημερινά στις 16:00, η Αδαμαντία Λιόλιου και η Βελίκα Καραβάλτσιου, με μακρά εμπειρία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, έχοντας καλύψει σημαντικά γεγονότα και μεγάλες ειδησεογραφικές αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δίνουν χώρο στην είδηση όπως πραγματικά είναι: άμεση και αυθεντική.Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, το «Χωρίς Φίλτρο» αναδεικνύει τις κρίσιμες πτυχές όσων συμβαίνουν, φωτίζει τις ειδήσεις πίσω από τους τίτλους και αναζητά καθαρές απαντήσεις. Οι πρωταγωνιστές και τα πρόσωπα-κλειδιά της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας έρχονται σε πρώτο πλάνο, σε μια εκπομπή που επικεντρώνεται στην ουσία και δίνει το βάρος εκεί όπου εκτυλίσσονται τα γεγονότα.Δείτε το trailer: https://youtu.be/zRvEo58mgl8?si=ScQ7j3NS1UM5SPUG«Off the Record», με τους Άγγελο Μόσχοβα, Λίδα Μπόλα και Βαγγέλη ΠαπαδημητρίουΠρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 00:20Στο «Off the Record», ο Άγγελος Μόσχοβας, η Λίδα Μπόλα και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου φέρνουν στο φως όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο. Αποκαλυπτικές πληροφορίες και αποκλειστικό ρεπορτάζ συνθέτουν μια διαφορετική ματιά στην πολιτική επικαιρότητα και σε όσα βρίσκονται πίσω από τις ειδήσεις, ενώ εστιάζουν στις εξελίξεις της ημέρας που πέρασε και σε όσα διαμορφώνουν την επόμενη.Δείτε το trailer: https://youtu.be/VvulfNVsEiI?si=LUmRr6NXHPviVbgC«Σαββατοκύριακο από τις 5»,με τους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα ΚασιμάτηΠρεμιέρα: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 05:00«Σαββατοκύριακο από τις 5» με τον Δημήτρη Κοτταρίδη και τη Νίνα Κασιμάτη, για ένα Σαββατοκύριακο που αρχίζει με όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι πολίτες.Η εκπομπή καταγράφει όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, δίνοντας παράλληλα χώρο σε θέματα που ενδιαφέρουν, προβληματίζουν αλλά και κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη. Με συνεχή ροή ειδήσεων, ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις και συνεντεύξεις, η εκπομπή παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναδεικνύει τις σημαντικότερες πτυχές τους.Δείτε το trailer: https://youtu.be/Pp06ERMr_2U?si=dt_Omm7zplGdGEt8Το πρόγραμμα του ΕΡΤnews ανανεώνεται διαρκώς με εκπομπές οι οποίες έχουν ως επίκεντρο την επικαιρότητα και τις εξελίξεις στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.Πηγή: tvnea.com