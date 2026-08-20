2026-08-20 14:32:23
Φωτογραφία για «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου»: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
Μια σειρά ντοκιμαντέρ με επίκεντρο την Ελλάδα και σκηνικό τα μουσεία της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου θα παρουσιάσει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ ο δημοσιογράφος Κώστας Λασκαράτος.

Στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου», η οποία είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου εκτός Ελλάδας και θα μεταδοθεί από τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ1, συναντάμε την ιστορία της χώρας μας και τη σύνδεσή της με τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς. Τον ρόλο του «ξεναγού» αναλαμβάνουν διακεκριμένοι Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και προσωπικότητες και αξιωματούχοι κάθε χώρας.

Εκεί όπου εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο θαυμάζουν εκθέματα, ο Κώστας Λασκαράτος αναζητά πρόσωπα, ιστορίες και ανθρώπους. Ανιχνεύει το νήμα που συνδέει τη χώρα μας με κάθε μεγάλο πολιτιστικό προορισμό και ανακαλύπτει την «Ελλάδα στα Μουσεία του Κόσμου».

Μια προσωποκεντρική σειρά ντοκιμαντέρ, με δυνατές εναλλαγές, ενδιαφέρουσες συναντήσεις, εντυπωσιακά γυρίσματα και τη σκηνοθετική υπογραφή της Νικόλ Αλεξανδροπούλου.

Πηγή: tvnea.com
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