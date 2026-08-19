2026-08-19 12:54:53

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ΑΝΤ1 και τον Αντώνη Κανάκη, με τις δύο πλευρές να έχουν πλέον ξεπεράσει τα περισσότερα από τα ζητήματα που υπήρχαν στο τραπέζι των συζητήσεων.



Σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.com, το κλίμα παραμένει θετικό και η πρόθεση τόσο του σταθμού όσο και της πλευράς Κανάκη είναι να συνεχίσουν μαζί και τη νέα τηλεοπτική περίοδο.



Οι επαφές είχαν ουσιαστικά «παγώσει» προσωρινά το προηγούμενο διάστημα λόγω των αδειών του Δεκαπενταύγουστου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προέκυψε κάποια εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις. Αντίθετα, με την επιστροφή των εμπλεκόμενων πλευρών στους κανονικούς ρυθμούς, οι συζητήσεις αναμένεται να επανεκκινήσουν άμεσα.



Με βάση το ρεπορτάζ μας, οι αρχές Σεπτεμβρίου θεωρούνται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο χρονικό σημείο για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, εφόσον φυσικά δεν εμφανιστεί κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής.



Άλλωστε, η διάθεση και από τις δύο πλευρές είναι ξεκάθαρη. Ο ΑΝΤ1 θέλει να διατηρήσει στο πρόγραμμά του τον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα του, ενώ και η γνωστή «παρέα της Θεσσαλονίκης» βλέπει θετικά τη συνέχιση της συνεργασίας με το κανάλι.



Απομένουν, λοιπόν, οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν από τις τελικές υπογραφές, με όλα να δείχνουν ότι ΑΝΤ1 και Αντώνης Κανάκης θα συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν.



Πασχαλίδης Γιώργος



Πηγή: tvnea.com



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