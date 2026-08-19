2026-08-19 12:54:53
Φωτογραφία για ΑΝΤ1 – Αντώνης Κανάκης: Κλειδώνει η νέα συμφωνία ή υπάρχει ακόμη ανατροπή; - Τι θα κριθεί και πότε;
Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ΑΝΤ1 και τον Αντώνη Κανάκη, με τις δύο πλευρές να έχουν πλέον ξεπεράσει τα περισσότερα από τα ζητήματα που υπήρχαν στο τραπέζι των συζητήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.com, το κλίμα παραμένει θετικό και η πρόθεση τόσο του σταθμού όσο και της πλευράς Κανάκη είναι να συνεχίσουν μαζί και τη νέα τηλεοπτική περίοδο.

Οι επαφές είχαν ουσιαστικά «παγώσει» προσωρινά το προηγούμενο διάστημα λόγω των αδειών του Δεκαπενταύγουστου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προέκυψε κάποια εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις. Αντίθετα, με την επιστροφή των εμπλεκόμενων πλευρών στους κανονικούς ρυθμούς, οι συζητήσεις αναμένεται να επανεκκινήσουν άμεσα.

Με βάση το ρεπορτάζ μας, οι αρχές Σεπτεμβρίου θεωρούνται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο χρονικό σημείο για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, εφόσον φυσικά δεν εμφανιστεί κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής.

Άλλωστε, η διάθεση και από τις δύο πλευρές είναι ξεκάθαρη. Ο ΑΝΤ1 θέλει να διατηρήσει στο πρόγραμμά του τον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα του, ενώ και η γνωστή «παρέα της Θεσσαλονίκης» βλέπει θετικά τη συνέχιση της συνεργασίας με το κανάλι.

Απομένουν, λοιπόν, οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν από τις τελικές υπογραφές, με όλα να δείχνουν ότι ΑΝΤ1 και Αντώνης Κανάκης θα συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν.

Πασχαλίδης Γιώργος

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τι ανακοινώνει ο ΣΚΑΪ για την Μίνα Καραμήτρου;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τι ανακοινώνει ο ΣΚΑΪ για την Μίνα Καραμήτρου;
To «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE» επιστρέφει δυναμικά στο MEGA - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
To «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE» επιστρέφει δυναμικά στο MEGA - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το νέο τρέιλερ του ΑΝΤ1 για την σειρά Ντέρτι
Το νέο τρέιλερ του ΑΝΤ1 για την σειρά Ντέρτι
Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα Play Off του Europa League θα κριθεί στο OPEN
Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα Play Off του Europa League θα κριθεί στο OPEN
Νέα εποχή για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η συμφωνία που ανοίγει δρόμο και για τηλεόραση
Νέα εποχή για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η συμφωνία που ανοίγει δρόμο και για τηλεόραση
Το «Extreme Makeover: Home Edition» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
Το «Extreme Makeover: Home Edition» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
ΑΝΤ1: Από την αρχή το «Καλημέρα Ελλάδα» – Νέο πλατό, γραφικά και φιλοσοφία για Χιώτη και Παυλόπουλο
ΑΝΤ1: Από την αρχή το «Καλημέρα Ελλάδα» – Νέο πλατό, γραφικά και φιλοσοφία για Χιώτη και Παυλόπουλο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ανησυχία για την αυξανόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου – Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων ζητά άμεση κλιμάκωση μέτρων
Ανησυχία για την αυξανόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου – Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων ζητά άμεση κλιμάκωση μέτρων
Αγγλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του Νιου Κρος - Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Αγγλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του Νιου Κρος - Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Σύνταξη έως και 10 χρόνια νωρίτερα – Ποιους αφορά.
Σύνταξη έως και 10 χρόνια νωρίτερα – Ποιους αφορά.
Σιδηροδρομική απομόνωση στη Θράκη: Η πραγματικότητα, οι επιπτώσεις και η ελπίδα του τουριστικού τρένου.
Σιδηροδρομική απομόνωση στη Θράκη: Η πραγματικότητα, οι επιπτώσεις και η ελπίδα του τουριστικού τρένου.
SOS: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΙΜΟΝΥΤΑΙ ΦΩΝΕΕΣ ΣΥΓΓΕΚΝΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΑΤΗΣΗ
SOS: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΙΜΟΝΥΤΑΙ ΦΩΝΕΕΣ ΣΥΓΓΕΚΝΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΑΤΗΣΗ