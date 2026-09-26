2026-09-26 13:21:05
Φωτογραφία για The Voice: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δείτε το trailer
Ένα ιδιαίτερα συγκινησιακό επεισόδιο του «The Voice» έρχεται στον ΣΚΑΪ, με το μουσικό talent show να είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 21:00, οι coaches και οι καλεσμένοι του «The Voice» θα ερμηνεύσουν αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, τιμώντας τη μουσική του διαδρομή.

Στο trailer που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Λιανός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Απόψε το Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη», ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης προσθέτει: «Είμαστε εδώ συγκλονισμένοι και όλη η χώρα για το φως του».

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν και πρόσωπα που έχουν συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταξύ άλλων ο Apon, ο Νίκος Βουρλιώτης (NiVo) των Going Through, η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Κατερίνα Στανίση και ο Στέλιος Διονυσίου.

Ξεχωριστή στιγμή αποτελεί και η παρουσία των coaches Έλενας Παπαρίζου, Χρήστου Μάστορα και Πάνου Μουζουράκη, οι οποίοι ερμηνεύουν με συγκίνηση σημαντικές επιτυχίες του τραγουδιστή.

Στο trailer ακούγεται και ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης να λέει: «Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ είναι πολύ λίγο σε όλους εδώ», σε ένα απόσπασμα που προϊδεάζει για το κλίμα του αφιερώματος.

Πηγή: tvnea.com
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