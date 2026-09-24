2026-09-24 18:37:42
Φωτογραφία για Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι είναι το γαληνικό φαρμακείο και τι πραγματικά ερευνάται στην υπόθεση του Κολωνακίου (video)



Με αφορμή το σημερινό ρεπορτάζ (24/09/2026) της εκπομπής «Live News» του MEGA σχετικά με την υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκι, έγινε αναφορά σε συνεργασία με φαρμακείο των βορείων προαστίων που παρασκεύαζε γαληνικά σκευάσματα.

Η συγκεκριμένη αναφορά δημιούργησε εύλογα ερωτήματα στην κοινή γνώμη, αλλά απαιτείται μια βασική επιστημονική διευκρίνιση:

Η παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων αποτελεί νόμιμη φαρμακευτική πράξη

Ο όρος «γαληνικό φαρμακείο», που χρησιμοποιήθηκε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, δεν αποτελεί ξεχωριστή θεσμική κατηγορία φαρμακείου.

Τα φαρμακεία, στο πλαίσιο της φαρμακευτικής τους δραστηριότητας, μπορούν να παρασκευάζουν εξατομικευμένα γαληνικά σκευάσματα όταν υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένο ασθενή και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η εργαστηριακή παρασκευή αποτελεί διαχρονικό κομμάτι της φαρμακευτικής επιστήμης και δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη παρατυπίας ή παράνομης δραστηριότητας.

Το γεγονός ότι ένα φαρμακείο διαθέτει εργαστήριο και παρασκευάζει γαληνικά σκευάσματα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο ούτε αποτελεί «ειδική» ή ύποπτη δραστηριότητα.

Τι αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του MEGA

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ειρήνης Δραγάση και του Νίκου Ευαγγελάτου, στο πλαίσιο των ερευνών για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αναφέρθηκαν τα εξής:

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