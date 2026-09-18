2026-09-18 02:40:11
Φωτογραφία για «Με λένε Γιώργο»: ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Γιώργο του με μια βραδιά τιμής και μνήμης



Ένα αφιέρωμα ψυχής στον Γιώργο Μαζωνάκη θα μεταδώσει ο ΣΚΑΪ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 22.00: Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, συγκίνηση και τη ζεστή φωνή του Γιώργου να ερμηνεύει τις αξέχαστες επιτυχίες του.



Φίλοι, συνεργάτες και καλλιτέχνες –ο Stavento, η Αναστασία, ο Νίκος Σούλης, ο Γιώργος Κοτοπούλης, ο Πάνος Γιαννακόπουλος και πολλοί ακόμη– εκμυστηρεύονται στη Μαρία Βούσουλα τις δικές τους στιγμές με τον Γιώργο, αναμνήσεις και γεγονότα άγνωστα στο ευρύ κοινό. Μοιράζονται μαζί μας σπάνιο αρχειακό υλικό και προσπαθούν να εξηγήσουν με τον δικό τους τρόπο το μοναδικό αποτύπωμα που άφησε ο σπουδαίος τραγουδιστής στον χώρο της μουσικής και την τεράστια αγάπη του κόσμου. 



«Με λένε Γιώργο»: ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Γιώργο του με μια βραδιά τιμής και μνήμης, αυτό το Σάββατο στις 22.00.

  







Πηγή: tvnea.com
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