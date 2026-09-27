Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε περιοχές με ψυχρότερο κλίμα, όπου τα φυλλοβόλα έχουν συνήθως εντονότερη παρουσία και η πτώση των φύλλων τους μεταβάλλει το τοπίο μέσα σε λίγες εβδομάδες, στον μεσογειακό κήπο, όπου κυριαρχούν τα αειθαλή είδη, η μετάβαση από την καλοκαιρινή στη φθινοπωρινή εικόνα είναι συνήθως πιο ήπια.

Με την υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών και τις πρώτες βροχές, επανέρχεται η υγρασία στο έδαφος και πολλά φυτά που είχαν καταπονηθεί από τη ζέστη και την ξηρασία του καλοκαιριού αρχίζουν ξανά να αναπτύσσονται. Την ίδια περίοδο εμφανίζονται νέες ανθοφορίες, ωριμάζουν καρποί, ενώ τα αειθαλή εξακολουθούν να κυριαρχούν και να «γεμίζουν» και τη φθινοπωρινή μορφή του κήπου.

Ειδικά στις νοτιότερες και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας , όπου οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες για μεγαλύτερο διάστημα, ο μεσογειακός κήπος μπορεί μέχρι τα πρώτα πραγματικά κρύα να διατηρεί χρώμα ακόμη και από φυτά που βρίσκονται σε πλήρη ανθοφορία το καλοκαίρι

. Βουκαμβίλια, Λαντάνα, Γεράνι και Ιβίσκος συνεχίζουν να ανθίζουν και μέσα στο φθινόπωρο, συχνά μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου ή και αργότερα και σε συνδυασμό με αειθαλείς θάμνους και δέντρα, κάνουν τη μετάβαση προς την ανθοφορία των καθαρά φθινοπωρινών τόσο σταδιακή, ώστε ο κήπος να μη χάνει στο ενδιάμεσο ούτε το πράσινο ούτε το χρώμα του.Φθινοπωρινός κήπος με όχι αποκλειστικά φθινοπωρινά είδη

Αν ένας κήπος δείχνει αισθητά φτωχότερος το φθινόπωρο απ’ ό,τι την άνοιξη και το καλοκαίρι, ίσως πρέπει να επανεξεταστεί ο σχεδιασμός του χωρίς απαραίτητα ριζικές αλλαγές. Μερικές στοχευμένες προσθήκες με είδη αειθαλή, φθινοπωρινής ανθοφορίας καρποφορίας και φυτών που το φύλλωμά τους διαφοροποιείται έντονα αυτή την εποχή, θα συμβάλλουν σημαντικά στο να δημιουργηθεί στον κήπο πιο έντονα η αίσθηση του φθινοπώρου.

Για σταθερό πράσινο: Ελιά, Μυρτιά, Κωνοφόρα, Κισσός, Σχίνος, Δενδρολίβανο, Λεβάντα, Αγγελική, Τεύκριο, Πυξάρι, Γιασεμί, Ρυχόσπερμο και γενικά τα αειθαλή που διατηρούν σχεδόν το σύνολο του φυλλώματός τους ακόμη και στη διάρκεια του χειμώνα, μπορούν να αποτελέσουν μια σταθερή βάση ανεπηρέαστη από τις εποχιακές αλλαγές σε δέντρα, θάμνους και αναρριχώμενα μειωμένης συντήρησης. Για φθινοπωρινή καρποφορία: Ο Πυράκανθος μέσα στο φθινόπωρο γεμίζει με πορτοκαλί καρπούς, η Ναντίνα με τους χαρακτηριστικούς κόκκινους που διαρκούν σχεδόν έως το τέλος του χειμώνα, ενώ στην Κουμαριά τα λευκά άνθη συνυπάρχουν με καρπούς που ωριμάζοντας αποκτούν από κίτρινη και πορτοκαλί έως κόκκινη απόχρωση.Για πολύχρωμη ανθοφορία: Τα Χρυσάνθεμα προσθέτουν λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο ή ροζ χρώμα και η Σάλβια ξεχωρίζει με τις ψηλές κόκκινες ή μπλε-μωβ ταξιανθίες της και είναι από τα πιο όμορφης όψης καλλωπιστικά φθινοπωρινής ανθοφορίας. Την ίδια περίοδο, τα Γεράνια αναζωογονούνται μετά τις έντονες ζέστες του καλοκαιριού και επιστρέφουν σε πλούσια ανθοφορία, η οποία σε περιοχές με ήπιες κλιματικές συνθήκες συνεχίζεται έως τις αρχές του χειμώνα, ενώ και το Άστερ είναι μια ακόμη επιλογή για προσθήκη χρώματος και υφής στον κήπο, από τον Σεπτέμβρη έως και τον Νοέμβριο.Εντυπωσιακά φυλλώματα: Η Αμπέλοψη όπως και η Φωτίνια από πράσινο αποκτούν πριν την φυλλόπτωση βαθύ πορφυρό ή καφέ χρώμα, ενώ η Λαγκεστρέμια πολύ ιδιαίτερες κίτρινες, πορτοκαλί και κοκκινωπές αποχρώσεις. Στη Στίπα οι ψηλές ταξιανθίες εμφανίζουν εντονότερη απόχρωση, ενώ στον Μίσκανθο το φύλλωμα αποκτά αχυρένιους, ασημί και καστανούς τόνους.Φθινοπωρινές προσθήκες σε δοχεία φύτευσης

Εποχιακά φυτά σε γλάστρες και ζαρντινιέρες δίνουν τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τη φθινοπωρινή εικόνα του κήπου, χωρίς αλλαγές στη μόνιμη φύτευση. Σε επιλεγμένα, εμφανή σημεία, πχ στην είσοδο, κοντά στα σκαλοπάτια ή στη βεράντα, μερικά δοχεία φύτευσης με κλασικά φθινοπωρινά φυτά θα προσθέσουν χρώμα και έντονα εποχιακή ατμόσφαιρα.

soulouposeto

Τα Χρυσάνθεμα μαζί με τα Κυκλάμινα είναι από τα πιο κατάλληλα φθινοπωρινά είδη για καλλιέργεια σε γλάστρα, ενώ Πανσέδες, Βιόλες, Καλούνα αλλά και τα καλλωπιστικά Λάχανα επίσης συμβάλλουν ένας φθινοπωρινός κήπος να αποκτήσει φυσικό χρώμα, με εντυπωσιακά είδη μειωμένων απαιτήσεων. Χρυσάνθεμα, Κυκλάμινα και Καλούνα, μετά την ολοκλήρωση της ανθοφορίας τους και αν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο έδαφος και να συμβάλλουν πλέον μόνιμα στην φθινοπωρινή όψη του κήπου.Ο συνδυασμός φθινοπωρινών φυτών σε γλάστρες, είναι επίσης ένας ξεχωριστός τρόπος, ειδικά για μικρούς εξωτερικούς χώρους, για να προστεθεί ένα ιδιαίτερα εποχιακό και πολύχρωμο στοιχείο, με την τοποθέτηση πράσινων και φθινοπωρινής ανθοφορίας φυτών στο ίδιο δοχείο.Ο φθινοπωρινός χαρακτήρας ενός μεσογειακού κήπου, γενικά, δεν βασίζεται σε μια κάθε φορά μεγάλης έκτασης εποχιακή αλλαγή. Δημιουργείται κυρίως με τον σχεδιασμό του κήπου με τέτοιο τρόπο ώστε πολυετή και αειθαλή είδη μειωμένης συντήρησης, που παραμένουν στον χώρο όλη τη χρονιά αυτή την περίοδο απλά να ανθίζουν, να καρποφορούν ή να αλλάζουν όψη.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest.com/soulouposetoΔιαβάστε επίσης:Γιατί οι παλιοί κήποι διέθεταν μια ιδιαίτερη γοητείαSHARE