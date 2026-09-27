Ένα ανακαινισμένο παραδοσιακό πετρόκτιστο στην Άνδρο, ενταγμένο πλήρως στο χαρακτηριστικό αγροτικό τοπίο του νησιού, που λειτουργεί ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (*)



Η αποκατάσταση διατηρεί τον στιβαρό χαρακτήρα της παλιάς κατασκευής, με πέτρινους τοίχους, ξύλινες οροφές και τοξωτά στοιχεία που οργανώνουν και συνδέουν τους χώρους. Η εμφανής πέτρα παραμένει βασικό υλικό και στο εσωτερικό, διατηρώντας άμεση τη σχέση της σημερινής εικόνας του σπιτιού με την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική.

Η εσωτερική διαμόρφωση συνδυάζει αυτά τα αυθεντικά χαρακτηριστικά με μια απλή, ανεπιτήδευτη και ελαφρά πιο σύγχρονη αισθητική. Ξύλινα έπιπλα, χειροποίητα αντικείμενα, κεραμικά και ποιοτικά υφασμάτινα στοιχεία σε γήινους τόνους σε συνδυασμό με επιλεγμένες χρωματικές πινελιές, δημιουργούν μια πραγματικά ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣmaisons-meraki.comΔιαβάστε επίσης:HOME TOUR Σε ένα από τα ιστορικότερα σπίτια του ΚαστελόριζουSHARE