2026-08-25 10:10:31
Φωτογραφία για Ο Τάσος Δούσης γυρίζει το πρώτο trailer για τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο»

 



 Σε τροχιά επίσημης επιστροφής μπαίνει ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος», με τον Τάσο Δούση να ετοιμάζεται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα πριν από την έναρξη των γυρισμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.com, ο Τάσος Δούσης θα βρεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στα γυρίσματα του πρώτου trailer για το τηλεπαιχνίδι, σηματοδοτώντας την έναρξη της προωθητικής καμπάνιας για τη νέα του εκδοχή.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός προχωρά κανονικά και πως το project βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία πριν από τα γυρίσματα των επεισοδίων.

Για τον Τάσο Δούση, ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικό τηλεοπτικό στοίχημα, καθώς τον φέρνει για πρώτη φορά στον ρόλο του παρουσιαστή ενός τόσο χαρακτηριστικού και απαιτητικού τηλεπαιχνιδιού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθεί και η πρώτη εικόνα από το νέο trailer, η οποία θα αποκαλύψει και το ύφος με το οποίο θα επιστρέψει ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» στη μικρή οθόνη.



Πηγή: tvnea.com
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