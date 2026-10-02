Hellenic Train : Με καθυστέρηση 134 λεπτών το δρομολόγιο IC56 για Θεσσαλονίκη.

2026-10-02 19:17:01

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC56 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά την άφιξή της στον σταθμό Σ.Κ.Α.Άμεσα δρομολογήθηκαν εφεδρικές μηχανές, προκειμένου η αμαξοστοιχία να μεταφερθεί στον σταθμό της Οινόης, όπου το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας προχώρησε στην αντικατάσταση των μηχανών έλξης, με στόχο την sidirodromikanea

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