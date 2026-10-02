Α. Τζιτζικώστας: Κοινό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, για τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας.
2026-10-02 19:17:01
Το κοινό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, για τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας παρουσίασε και υπέγραψε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας με τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών των τριών χωρών που συνδέει ο άξονας, στο πλαίσιο του θεσμού «Connecting Europe Days 2026», στις Βρυξέλλες.Το Σχέδιο εκπονήθηκε από sidirodromikanea
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