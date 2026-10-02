2026-10-02 19:17:01
Φωτογραφία για Συντάξεις: Το 2030 οι αλλαγές στα όρια ηλικίας – Τι θα αλλάξει, ποιοι θα χάσουν.
Άνοιξε η συζήτηση για αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με πιθανότερη χρονιά το 2030.Οι αλλαγές προβλέπονται σε ψηφισμένη διάταξη του νόμου 3865/2010 που λέει ότι από το 2021 και ανά τρία χρόνια τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης συνδέονται με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής μετά το 65ο έτος. Η ρήτρα του προσδόκιμου ζωής σημαίνει ότι όσο ανεβαίνουν τα χρόνια ζωής μετά τα 65 τόσο κατ’ sidirodromikanea
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