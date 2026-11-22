2026-11-22 17:38:55

Χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν στο αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτης, όταν βλάβη στο αυτόματο σιδηροδρομικό σύστημα που συνδέει τους τερματικούς σταθμούς Τ4 και Τ4S προκάλεσε πολύωρο εγκλωβισμό ταξιδιωτών στον δορυφορικό τερματικό διεθνών πτήσεων.Η διακοπή λειτουργίας οδήγησε σε τεράστιες ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων, καθώς το Τ4S δεν διαθέτει δικές του υποδομές παραλαβής αποσκευών sidirodromikanea

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