Μια μικρή περιγραφή που παρουσιάζει το θέμα του άρθρου.

Η ανακαίνιση ενός διαμερίσματος του 19ου αιώνα στο Άμστερνταμ, με απόλυτο σεβασμό στα αυθεντικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του ιστορικού κτιρίου.



Το ύψος του χώρου και τα περίτεχνα γύψινα στις οροφές, τα μεγάλα ανοίγματα, οι συρόμενες εσωτερικές πόρτες που συνδέουν τους κεντρικούς χώρους και οι ξύλινες επενδύσεις χαρακτηρίζουν την την εικόνα του διαμερίσματος, ενώ οι διακοσμητικές επιλογές λειτουργούν με τρόπο που κανένα στοιχείο να μην ανταγωνίζεται τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του σπιτιού.

Ξύλινα παλιά έπιπλα, κλασικά φωτιστικά, ζεστές γήινες αποχρώσεις σε συνδυασμό με τους μπλε τόνους στην πολύ ιδιαίτερου σχεδιασμού κουζίνα, vintage και κεραμικά αντικείμενα σε συνδυασμό και με πιο σύγχρονης αισθητικής στοιχεία όπως και οι υφές των υφασμάτων συμπληρώνουν την εικόνα, ενός σπιτιού με πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και έντονο προσωπικό χαρακτήρα.

Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων: Kina Sagild

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣhouseandgarden.co.uk