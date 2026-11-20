2026-11-20 08:48:51

Εξελίξεις υπάρχουν σε ό,τι αφορά το θέμα για την αντίδραση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» χωρίς, όπως υποστηρίζει, την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά τα πληθυσμιακά κριτήρια και επιβάλλει ελάχιστο αριθμό μόνιμων κατοίκων για κάθε άδεια.



Στην Ελλάδα, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου υπάγεται σε αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο επιβάλλει αναλογία ενός φαρμακείου ανά 1.000 μόνιμους κατοίκους. Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει ένα ειδικό καθεστώς για τις πύλες εισόδου της χώρας, επιτρέποντας τη λειτουργία έως δύο φαρμακείων εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Διεθνών Αερολιμένων «Ελευθέριος Βενιζέλος» και «Μακεδονία», με σκοπό την 24ωρη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εστιάζει την κριτική του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ). Ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι η σχεδιαζόμενη διαδικασία στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αφορά τη μεταφορά φαρμακείου που ελέγχεται από μεγάλο επιχειρηματικό κεφάλαιο (fund), χωρίς όμως να συνδέεται με τα υφιστάμενα φαρμακεία των τοπικών ορίων. Σύμφωνα με τον ΦΣΘ, η πρακτική αυτή καταστρατηγεί τη φιλοσοφία των πληθυσμιακών κριτηρίων και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, ευνοώντας μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος των ανεξάρτητων, παραδοσιακών φαρμακείων.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ