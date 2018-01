Πραγματοποιήθηκε η τελετή της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα φετινά βραβεία Όσκαρ, με τα οποία θα κορυφωθεί η σεζόν των βραβείων στο Χόλιγουντ.Η ταινία «Το σχήμα του νερού» του Μεξικανού σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο συγκεντρώνει 13 υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ που θα απονεμηθούν στις 4 Μαρτίου.Ακολουθούν η «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν (οκτώ υποψηφιότητες) και το «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» (έξι υποψηφιότητες) του Μάρτιν ΜακΝτόνα.Όσκαρ καλύτερης ταινίας:Να με φωνάζεις με το όνομά σου (Call me by your name)Η πιο σκοτεινή ώρα (Darkest hour) - Δουνκέρκη (Dunkirk)Τρέξε! (Get out) - Lady BirdΑόρατη κλωστή (Phantom Thread)The Post: Απαγορευμένα μυστικάΤο σχήμα του νερού (The shape of water)Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)Όσκαρ σκηνοθεσίαςΚρίστοφερ Νόλαν– DunkirkΤζόρνταν Πιλι– Get OutΓκρέτα Γκέργουικ– Lady BirdΠολ Τόμας Άντερσον – Phantom ThreadΓκιγιέρμο ντελ Τόρο– The Shape of WaterΌσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου:Ο Τιμοθι Σαλαμέ για το "Call Me by Your Name"Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις για το "Phantom Thread"Ο Γκάρι Όλντμαν για το "Η πιο σκοτεινή ώρα"Ο Ντάνιελ Καλούγια για το "Get Out" («Τρέξε!»)Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον για το "Roman J. Israel, Esq."Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου:Η Σάλι Χόκινς για το "Σχήμα του νερού"Η Φράνσες ΜακΝτόρμαντ για το "Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι"Η Μάργκοτ Ρόμπι για το "Εγώ, η Τόνια"Η Σίρσα Ρόναν για τo "Lady Bird"Η Μέριλ Στριπ για το "The Post: Απαγορευμένα Μυστικά"Β Ανδρικός ΡόλοςΣαμ Ρόκγουελ- Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο ΜιζούριΓουίλεμ Νταφόε- The Florida ProjectΓούντι Χάρελσον- Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Εμπινγκ, στο ΜιζούριΡίτσαρντ Τζένκινς- H Μορφή του ΝερούΚρίστοφερ Πλάμερ- Όλα τα Λεφτά του ΚόσμουΒ Γυναικείος ΡόλοςΑλισον Τζάνεϊ- Εγώ, η ΤόνιαΛόρι Μέτκαλφ- Lady BirdΟκτάβια Σπένσερ- Η Μορφή του ΝερούΜέρι Τζ. Μπλάιτζ- MudboundΛέσλι Μάνβιλ- Αόρατη ΚλωστήΌσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας:Το τετράγωνο (Σουηδία)Μια φανταστική γυναίκα (Χιλή)Η ψυχή και το σώμα (Ουγγαρία)Χωρίς αγάπη (Ρωσία)The insult (Λίβανος)Διασκευασμένο ΣενάριοCall me by your NameThe Disaster ArtistLoganMolly's GameMudboundΠρωτότυπο ΣενάριοThe Big SickGet OutLady BirdThe Shape of WaterThree Billboards Outside Ebbing, MissouriΜουσικήDunkirkThe Shape of WaterPhantom ThreadStar Wars: The Last JediThree Billboards Outside Ebbing, MissouriΚοστούμιαBeauty and the BeastDarkest HourPhantom ThreadThe Shape of WaterVictoria & AbdulΜεϊκάπ-ΚομμώσειςDarkest HourVictoria & AbdulWonderΉχοςBaby DriverBlade Runner 2049DunkirkThe Shape of WaterStar Wars: The Last JediΜιξάζBaby DriverBlade Runner 2049DunkirkThe Shape of WaterStar Wars: The Last JediΚαλλιτεχνική ΔιεύθυνσηBeauty and the BeastBlade Runner 2049Darkest HourDunkirkThe Shape of WaterΟπτικά ΕφέBlade Runner 2049Guardians of the Galaxy 2Kong: Scull IslandStar Wars: The Last JediWar for the Planet of the ApesΜοντάζBaby DriverDunkirkI, TonyaThe Shape of WaterThree Billboards Outside Ebbing, MissouriΦωτογραφίαBlade Runner 2049Darkest HourDunkirkMudboundThe Shape of WaterΤαινία Μικρού ΜήκουςDeKalb ElementaryThe 11 o' clockMy Nephew Emmett The Silent Child All of UsAnimation Μικρού ΜήκουςDear BasketballGarden PartyLouNegative SpaceRevolting RhymesΠηγήΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙhttps://trelogaidouri.blogspot.gr/