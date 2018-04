Tromaktiko

Είναι γνωστό πόσο επίπονη δοκιμασία, για τους ηθοποιούς, το συνεργείο και όλους τους υπόλοιπους συντελεστές μίας ταινίας ή μίας σειράς, είναι η διαδικασία κινηματρογράφισης μίας επικής σκηνής πολεμικής μάχης. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τα στάνταρ της παραγωγής του Game of Thrones.Η μάχη στο επεισόδιο 59, το ένατο του πέμπτου κύκλου, με τίτλο Battle of the Bastards χρειάστηκε περίπου 30 ημέρες να γυριστεί και ήταν η πιο χρονοβόρα στην ιστορία της σειράς, αποζημιώνοντας στο έπακρο τους τηλεθεατές που κατέταξαν το επεισόδιο στα 2-3 καλύτερα από το ξεκίνημα της. Τουλάχιστον μέχρι χτες, ημέρα κατά την οποία ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της σκηνής της μάχης του Winterfell.Mιας μάχης η κινηματογράφιση της οποίας χρειάστηκε 55 ολόκληρες συνεχόμενες ημέρες για να ολοκληρωθεί. Μπήκε αυτόματα στην αντίστοιχη πρώτη θέση, με σχεδόν διπλάσιο χρόνο, από την προηγούμενη. Η μάχη κινηματογραφήθκε σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της Βόρειας Ιρλανδίας και ο Jonathan Quinlan, βοηθός σκηνοθέτη σε πάνω από 20 επεισόδια της σειράς, ανέφερε πως ολοκληρώθηκε μετά από 55 ημέρες φοβερά δύσκολων συνθηκών.Ο Quinlan αποδίδει τα εύσημα σε όλο το προσωπικό, που δούλεψε μέσα στον αέρα, τη λάσπη, το χιόνι, τη βροχή, την κοπριά και τις υπό το μηδέν θερμοκρασίες για να ολοκληρώσει ένα επεισόδιο για το οποίο μπορεί οι εκατομμύρια τηλεθεατές να μη ξέρουν πόσο σκληρά δούλεψαν όλοι, αλλά θα καταλάβουν σε έναν χρόνο από τώρα ότι βλέπουν κάτι που δεν έχουν δει ξανά. Η σκηνή της μάχης θα είναι η πιο ακριβή στην ιστορία της τηλεόρασης, εκτός αν το ίδιο το GoT καταφέρει να ξεπεράσει τον εαυτό του όταν ολοκληρωθεί και η περίφημη σκηνή του King’s Landing που όλοι περιμένουν.