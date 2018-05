2018-05-07 12:30:14

Η Ashley Graham, της οποιας οι καμπύλες έχουν «σπάσει» τα όρια και τις προκαταλήψεις για το βάρος των μοντέλων, μόλις λάνσαρε τη νέα της σειρά μαγιό με την εταιρεία Swimsuits For All, μόνο που έχει μια ιδιαιτερότητα.



Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες φωτογραφικές καμπάνιες, η κολεξιόν περιλαμβάνει αμοντάριστες φωτογραφίες της Graham να φοράει τα νέα της μαγιό.



Η καμπάνια ονομάζεται «Power of Paparazzi».



«Αυτή η καμπάνια διαφέρει πολύ από άλλες που έχω δουλέψει κατά τη διάρκεια της καριέρας μου», λέει η Graham. «Ελπίζω αυτές οι εικόνες να εμπνεύσουν και να δώσουν μια ατρόμητη πίστη και αυτοπεποίθηση σε όλους ώστε να είναι ευτυχισμένοι με το σώμα τους και να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή, ανεξάρτητα από ποιος τους παρακολουθεί».



Η εντυπωσιακή κολεξιόν των εννέα μαγιό είναι εμπνευσμένη στο στυλ art deco από το 1920 και περιλαμβάνει όμορφα κομμάτια μαγιό με χρυσές λεπτομέρειες, πλεκτό και χάντρες. Τα μαγιό προορίζονται για όλους τους σωματότυπους.



grxpress

VIDEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ