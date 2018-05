Ειδικά στο εξωτερικό, αλλά δειλά δειλά και εδώ στην Ελλάδα όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.Τα απρόοπτα μεταξύ οδηγών και δικυκλιστών δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στις ευρωπαϊκές πόλεις. Και ενώ οι υπάρχουσες υποδομές στους ευρωπαϊκούς δρόμους δεν καταφέρνουν να επισημάνουν επαρκώς τη χρήση των λωρίδων κυκλοφορίας ανά είδος οχήματος, η Ford λανσάρει μία νέα καμπάνια που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της συμφόρησης.Η καμπάνια «Share The Road» καλλιεργεί την κατανόηση μεταξύ των χρηστών των δρόμων για μια αρμονική συνύπαρξη οδηγών και δικυκλιστών στους συνωστισμένους δρόμους, με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς. Το «Share The Road» υπογραμμίζει παράλληλα και τη θέση της εταιρίας ότι η χρήση ποδηλάτου με ασφάλεια, κυρίως σε σύντομες διαδρομές, είναι προς όφελος όλων.Για το σκοπό αυτό, η Ford δημιούργησε μία επαναστατική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας. Με το «WheelSwap», οδηγοί και ποδηλάτες μπορούν να διαπιστώσουν πως η εγωιστική οδήγηση μπορεί να είναι τουλάχιστον τρομακτική -και πιθανόν μοιραία- για τους υπόλοιπους χρήστες των δρόμων. Πρώτες έρευνες δείχνουν ότι μετά από αυτή την εμπειρία, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους στο δρόμο.«Έχοντας πλούσια εμπειρία από ταξίδια σε δύο και τέσσερις τροχούς, γνωρίζω από πρώτο χέρι πολλές από τις απογοητεύσεις -και τους κινδύνους- που αντιμετωπίζουν στους δρόμους μας σήμερα οδηγοί και ποδηλάτες» δήλωσε ο Steven Armstrong, president & CEO, Ford Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής. Και πρόσθεσε: «Η ασφαλής ένταξη των συνεχώς αυξανόμενων μέσων μεταφοράς είναι σημαντική για να κάνουμε τις πόλεις μας ασφαλέστερες και πιο άνετες για όλους, τώρα και στο μέλλον».Στην Ευρώπη υπάρχουν 250 εκατομμύρια ποδηλάτες, ενώ το 1 στα 12 μοιραία τροχαία ατυχήματα έχουν ως θύμα ποδηλάτη. Με αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία, την ποιότητα του αέρα και την κυκλοφορία, πολλές πόλεις προωθούν ενεργά την ποδηλασία. Η καμπάνια έχει ήδη κερδίσει την υποστήριξη του Sir David Brailsford, που ηγείται της ποδηλατικής ομάδας Team Sky, γνωστής από τις νίκες της στο Tour de France.Η στρατηγική της Ford είναι να προσφέρει μία ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν όλες τις παραμέτρους του συστήματος μεταφορών -οχήματα, υποδομή, συνδεσιμότητα και ψηφιακές υπηρεσίες- για πιο άνετες μετακινήσεις στην Πόλη του Αύριο. Περιλαμβάνει πιλοτικά προγράμματα όπως συνεργασία κοινοχρησίας οχημάτων (car sharing) και ποδηλάτων (bike sharing) μεταξύ Ford Γερμανίας και Deutsche Bahn Connect GmbH, θυγατρικής της Deutsche Bahn AG, υπηρεσίες μεταφοράς Chariot σχεδιασμένες για κατοίκους πόλεων που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπου δεν φτάνουν τα δημόσια μέσα μεταφοράς και έξυπνους πάγκους που βοηθούν τους πεζούς να μένουν συνδεδεμένοι εν κινήσει με φόρτιση κινητών και Wi-Fi.Το «WheelSwap» επιτρέπει στους οδηγούς να μπαίνουν στη θέση των αναβατών και συγκεκριμένα να νιώθουν πόσο τρομακτικό μπορεί να είναι όταν περνούν «ξυστά» από δίπλα τους, στρίβουν χωρίς φλας και ανοίγουν τις πόρτες χωρίς έλεγχο. Μία ακόμα έκδοση βάζει τους ποδηλάτες στη θέση των οδηγών και αντιλαμβάνονται πώς νιώθουν, όταν οι ίδιοι παραβιάζουν κόκκινα φανάρια, μπαίνουν σε μονόδρομους από αντίθετη κατεύθυνση και αλλάζουν πορεία ξαφνικά.Πάνω από 1.200 άτομα συμμετείχαν στην πρώτη έρευνα σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες, με το 70% των όσων είχαν την εμπειρία του «WheelSwap» να δείχνει μεγαλύτερη κατανόηση απέναντι στους άλλους οδηγούς ή ποδηλάτες, μετά την παρακολούθηση του βίντεο, συγκριτικά με εκείνους που δεν το παρακολούθησαν. Επιπλέον, το 91% σκόπευε να αλλάξει συνήθειες στο δρόμο. Και δύο μόλις εβδομάδες μετά την εμπειρία του «WheelSwap», το 60% είχε αλλάξει τη συμπεριφορά του στις καθημερινές διαδρομές.Η Ford ενσωματώνει τώρα την εμπειρία εικονικής πραγματικότητας στο δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης νεαρών οδηγών ηλικίας 17 – 24ετών, Ford Driving Skills for Life. Σχεδόν 20 εκατομμύρια δολάρια έχουν δοθεί για το Ford Driving Skills for Life από το 2013. Το πρόγραμμα τρέχει σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και παρέχει δωρεάν πρακτικά μαθήματα, που καλύπτουν επίσης αναγνώριση κινδύνου, έλεγχο οχήματος και διαχείριση ταχύτητας και χώρου. Η εταιρία προσφέρει τις εμπειρίες «WheelSwap» και στο YouTube μαζί με χρήσιμες συμβουλές για την οδική ασφάλεια.Τον περασμένο μήνα, η Ford λανσάρισε το νέο Focus με τεχνολογία που μπορεί να ανιχνεύει ποδηλάτες μέσα ή κοντά στην πορεία του οχήματος ή που σκοπεύουν να διασχίσουν το δρόμο. Το σύστημα Pre-Collision Assist με Pedestrian και Cyclist Detection αυτόματα ενεργοποιεί τα φρένα, εάν ανιχνεύσει πιθανή σύγκρουση και ο οδηγός δεν αντιδράσει στις προειδοποιήσεις.Δείτε τα εκπληκτικά βίντεο:Η ζωή από τα μάτια του οδηγού:Η ζωή από τα μάτια του ποδηλάτη:Πηγή: now24.gr