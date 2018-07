2018-07-06 17:21:41

Την πλάτη στην τηλεόραση -εκτός απροόπτου- γυρίζει



η Κατερίνα Στικούδη, η οποία δήλωσε στην εκπομπή Φτιάξε καφέ να στα πω ότι μετάνιωσε και για τη συμμετοχή της στο Dancing With The Stars.



«Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να θέλω να είμαι κι εγώ μέρος αυτού, να συμμετέχω. Τώρα, αν υπήρχε ένα πρότζεκτ, το οποίο πραγματικά θα πίστευα ότι μου ταιριάζει και ότι θα περνούσα και καλά, ναι, γιατί όχι; Στον Dancing With The Stars δεν θα ξαναπήγαινα για κανέναν λόγο!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Στικούδη.



