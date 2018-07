2018-07-07 12:22:22

Έναν κύκλο στην επαγγελματική του πορεία έκλεισε την Παρασκευή (06-07-2018) ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο οποίος αποχαιρέτησε το κανάλι Epsilon...



Ύστερα από δυόμιση χρόνια επιτυχίας, ο Νίκος Ευαγγελάτος κατά την χθεσινή τελευταία του ημέρα ως κεντρικός παρουσιαστής της εκπομπής «Live News» ευχαρίστησε τόσο τους συνεργάτες του, όσο και το τηλεοπτικό κοινό για την στήριξή του.



«Θα μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα μόνο, γιατί το «Live News » με τη μορφή που το ξέρετε αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια, απόψε κλείνει τον κύκλο του. Από Δευτέρα εδώ θα είναι πάλι η ενημέρωση στο Epsilon σε άλλη ώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε όλο αυτό το διάστημα. Για μένα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία, με πολύ λίγους συναδέλφους μου και τεχνικούς και με λιγότερα συνήθως μέσα προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό…».



Δείτε τα όσα είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος:



