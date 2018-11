2018-11-20 09:44:56

Στη δοκιμασία αποχώρησης, τα κορίτσια κατέλαβαν το flagship store γνωστής εταιρείας ρούχων προκειμένου να αποδώσουν μέσα σε λίγα λεπτά ένα ολοκληρωμένο look με βάση 4 στιλιστικές κατευθύνσεις: αποχρώσεις του γκρι, print on print, chic 30άρα ή κομψό outfit από το πρωί μέχρι το βράδυ.



Οι τέσσερις κριτές, αφού είδαν όλες τις φωτογραφίες των κοριτσιών, αποφάσισαν πως από το σπίτι του Greece’s Next Top Model πρέπει να αποχωρήσει η Ειρήνη Στεριανού.



«Είμαι πολύ συγκινημένη, βασικά στεναχωρημένη γιατί δεν ήθελα να φύγω με τίποτα. Περίμενα έστω να το καταλάβουν τελευταία στιγμή οι κριτές ότι εγώ σε σχέση με άλλες κοπέλες που πάντα βγάζουν το ίδιο πρόσωπο στο φακό, εγώ έχω τσαλακωθεί. Περίμενα να το εκτιμήσουν αυτό», είπε μεταξύ άλλων η Ειρήνη Στεριανού.



